Повінь у Венеції: влада оголосить надзвичайний стан

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Італія готується оголосити надзвичайний стан у Венеції після того, як рівень води у популярному туристичному центрі піднявся майже на два метри.

Понад 80% міста, яке належить до світової спадщини ЮНЕСКО, затопило через великі припливи.

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Ми всі в очікуванні

Читачка ВВС News Україна Вікторія Анісімова, яка перебуває у Венеції, розповіла, що паніки на вулицях міста немає, усім постраждалим допомагають волонтери - збирають сміття, затягують вцілілі човни з вулиць до лагуни.

"Школи та університети зачинені. Також не працює багато супермаркетів, тому що залишилися без світла, а солона вода зіпсувала товар. Мешканці маленьких крамничок викидають свій крам. Уся вулиця закладена чорними сміттєвими пакетами", - розповіла пані Анісімова.

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За її словами, у багатьох районах міста немає світла. Дорогі магазини залишилися без сигналізації, тому на вулицях посилено чергує озброєна охорона та поліція.

"Місцеві електрики на вагу золота, зранку ремонтують проводку в будинках та магазинах", - додає очевидиця подій.

Вікторія Анісімова розповіла, що зараз у Венеції світить сонце, вітер стих. Рівень води 112 см, на площі Сан-Марко - до коліна, а в неї під вікнами - по щиколотку.

"Завтра ситуація може повторитися. Ми всі в очікуванні", - додає вона.

Копирайт изображения Victoria Anisimova Image caption На площі Сан-Марко - до коліна

Мер Венеції Луїджі Брюгнаро звинуватив у найбільшій за 50 років повені зміну клімату та попередив, що повінь "залишить постійний відбиток".

Площа Святого Марка - одна з найнижчих частин міста - один з найбільш уражених повінню районів. Базиліка святого Марка була затоплена шостий раз за 1200 років, згідно зі спостереженнями.

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Мер Венеції уточнив, що знаменита базиліка Святого Марка зазнала "серйозної шкоди". Крипта історичної пам'ятки повністю затопило у вівторок, і є побоювання, що може бути порушена структура колон базиліки.

"Збитки складуть сотні мільйонів євро", - попередив пан Брюгнаро.

У середу встановили насоси для відкачування води з базиліки та її підземних приміщень XII століття.

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Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте назвав повінь "ударом в серце країни". За його словами, уряд повинен діяти швидко, щоб знайти необхідні гроші та ресурси.

"Боляче бачити місто таким пошкодженим, його культурна спадщина зіпсована, а його підприємницька діяльність на колінах", - написав пан Конте в соцмережі після того, як відвідав регіон увечері в середу.

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Місто Венеція складається з понад 100 островів в лагуні біля північно-східного узбережжя Італії. Щороку місто зазнає повеней.

Але лише у 1966 році приплив був більшим, аніж цього тижня і сягнув 1,94 метра.

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На острові Пеллестріна двоє людей загинули внаслідок затоплення на тонкій смузі суші, яка відокремлює лагуну від Адріатичного моря. Одного мешканця вдарило струмом після того, як він спробував запустити насос у своєму будинку, а другу людину знайшли мертвою в іншому місці острова.

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Повені у Венеції спричинені поєднанням високих весняних припливів та метеорологічного шторму, викликаного сильним вітром, що дме на північний схід через Адріатичне море.

Вітри були настільки сильними, що порожній вапоретто - громадський водний автобус - опинився на березі.

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Проєкт захисту міста від затоплення триває з 2003 року, але його розкритикували через значні витрати, скандали та затримки.

План має на меті побудувати ряд плавучих воріт для захисту міста під час припливу.

Італію накрили сильні опади у вівторок, а в найближчі дні очікується продовження негоди.

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