Відбудова Нотр-Дам: генерал порадив архітектору "закрити рот"

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Генерал, який наглядає за реконструкцією Собору Паризької Богоматері у Парижі, завив, що головний архітектор повинен "закрити рот".

Генерал Жан-Луї Жоржелен та архітектор Філліп Вільньов посперечалися щодо того, як має виглядати відновлений шпиль собору - сучасно чи так, як у середньовіччі.

Пожежа в одному з найвідоміших символів французької столиці Нотр-Дам спалахнула у квітні, знищивши шпиль та дах собору, а також багато пам'яток мистецтва.

Президент Франції Еммануель Макрон встановив п'ятирічний термін для реалізації величезного проєкту реставрації.

Деякі експерти попереджають, що ця мета може бути надто амбітною. Архітектор Вільньов раніше говорив, що єдиний спосіб її досягти — це відновити шпиль собору точною копією того, який знищив вогонь.

Але президент Макрон і генерал Жоржелен вважають, що новий шпиль має бути "сучасним".

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Суперечка щодо дизайну шпиля собору виникла на засіданні комітету з питань культури Французької Національної Асамблеї увечері в середу.

"Щодо головного архітектора, я вже пояснив, що він повинен закрити рот", - відрізав генерал Жоржелен, повідомляє агенція AFP.

Пізніше він додав, що всі учасники процесу повинні "рухатися вперед у мудрості, щоб ми могли спокійно зробити найкращий вибір для Нотр-Дама, для Парижа, для світу".

Остаточне рішення щодо вигляду шпиля буде ухвалено у 2021 році, додав він.

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Того ж дня канал France 3 TV показав сюжет зсередини Собору Паризької Богоматері, у якому видно і місце, де колись був шпиль храму, і згорілий дах, і уламки та сміття, що лежать на підлозі.

Минулого місяця архітектор Вільньов сказав телеканалу RTL: "Або я відновлю його таким самим, як він був … або вони зроблять сучасний шпиль і це зробить хтось інший".

Впродовж доби після пожежі в Соборі Паризької Богоматері було зібрано сотні мільйонів євро на відновлення храму.

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