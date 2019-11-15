Об'єдані сили знову зазнали втрат на Донбасі

Копирайт изображения УНІАН

Штаб Об'єднаних сил повідомляє про нові втрати серед українських військових на Донбасі.

"14 листопада, внаслідок обстрілів, поранення несумісні з життям отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - говориться у ранковому зведенні пресцентру ООС.

Де саме загинув боєць та з якого підрозділу, не уточнюється.

Водночас у вечірньому зведенні ООС, про жодні втрати за четвер повідомлялося, тож ймовірно, військовий загинув вночі.

Загалом 14 листопада на різних ділянках фронту зафіксовано 15 обстрілів, зокрема з БМП-1 біля Оріхового.

Поранення комбрига

Копирайт изображения пресцентр ООС Image caption Бійці ООС продовжуть зазнавати втрат від мін і розтяжок

Попри розведення сил на трьох ділянках (Станиці Луганській, Золотому і Петрівському) обстріли на Донбасі не припиняються.

Крім того, українські військові підриваються на мінах.

Так, 12 листопада біля Новотроїцького під час обходу передових позицій підірвалися двоє військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Їх у важкому стані доправили до госпіталя.

За даними ЗМІ, серед поранених був і комбриг 128-ї бригади, який отримав важкі травми ніг. Офіційні джерела цього не уточнювали.

Також "Український мілітарний портал" з посиланням на ТСН повідомляв про смерть одного українського полоненого у полоні сепаратистів, однак СЦКК не підтвердив цю інформацію і перевіряє особу загиблого, адже проросійські сепаратисти передали тіло без документів.

Водночас на ділянках розведення, за даними пресцентру ООС і Моніторингової місії ОБСЄ, режим перемир'я не порушується.

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