Об'єдані сили знову зазнали втрат на Донбасі
Штаб Об'єднаних сил повідомляє про нові втрати серед українських військових на Донбасі.
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"14 листопада, внаслідок обстрілів, поранення несумісні з життям отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - говориться у ранковому зведенні пресцентру ООС.
Де саме загинув боєць та з якого підрозділу, не уточнюється.
Водночас у вечірньому зведенні ООС, про жодні втрати за четвер повідомлялося, тож ймовірно, військовий загинув вночі.
Загалом 14 листопада на різних ділянках фронту зафіксовано 15 обстрілів, зокрема з БМП-1 біля Оріхового.
Поранення комбрига
Попри розведення сил на трьох ділянках (Станиці Луганській, Золотому і Петрівському) обстріли на Донбасі не припиняються.
Крім того, українські військові підриваються на мінах.
Так, 12 листопада біля Новотроїцького під час обходу передових позицій підірвалися двоє військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Їх у важкому стані доправили до госпіталя.
За даними ЗМІ, серед поранених був і комбриг 128-ї бригади, який отримав важкі травми ніг. Офіційні джерела цього не уточнювали.
Також "Український мілітарний портал" з посиланням на ТСН повідомляв про смерть одного українського полоненого у полоні сепаратистів, однак СЦКК не підтвердив цю інформацію і перевіряє особу загиблого, адже проросійські сепаратисти передали тіло без документів.
Водночас на ділянках розведення, за даними пресцентру ООС і Моніторингової місії ОБСЄ, режим перемир'я не порушується.
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