Внаслідок зіткнень у Гонконзі загинула людина: їй проломили голову

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Через зіткнення протестувальників з владою у Гонконзі загинула людина.

За офіційними даними, загиблий - 70-річний прибиральник, який вийшов на обід. Уряд стверджує, що в його голову влучив "важкий предмет, який кинули бунтівники у масках".

Все сталося у місту Шеунг Шуі, що біля адміністративного кордону Гонконгу.

На відео інциденту, як стверджує офіційна влада, видно, як дві групи - протестувальників і "прихильників уряду" - кидають одне в одну каміння, після чого видно людину, яка падає на землю.

У поліції розповіли, що загиблий не належав до жодної групи, а "лише фотографував те, що відбувається".

Він помер у лікарні у четвер.

Цього тижня у Гонконзі сталася ескалація зіткнень та активних сутичок на вулицях та університетах.

Копирайт изображения CUPID PRODUCER Image caption У Гонконзі вже стріляли бойовими

Також проходили флешмоби під час обідніх перерв.

У понеділок поліцейський важко поранив одного з учасників протесту пострілом з пістолета з бойовим патроном. Поранений переніс операцію і залишиться в важкому стані.

Під час ще одного інциденту активіста-прихильника Пекіна облили горючою рідиною і підпалили. Він також зазнав важких травм.