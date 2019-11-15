Тепер Путін хоче розведення сил по всьому Донбасу і якнайшвидше

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що вітає розведення сил на кількох ділянках фронту на Донбасі, але додав, що розводити сили потрібно по всій лінії фронту.

По всьому фронту

"Ось розведення у двох місцях. Але там по всій лінії треба розвести, щоб гармати не стріляли, щоб люди не гинули. Ось це точно потрібно зробити і як можна швидше", - відзначив Путін на саміті БРІКС.

Насправді на Донбасі відбулося розведення сил української армії та проросійських сепаратистів на трьох ділянках: у Станиці Луганській, Золотому (Катеринівці) та біля Петрівського і Богданівки.

Розведення саме тут було однією з ключових умов проведення зустрічі у "нормандському форматі" за участі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.

Раніше голова комітету Верховної Ради України з нацбезпеки Олександр Завітневич в інтерв'ю BBC News Україна наголошував, що подальше розведення сил на інших ділянках фронту українським командуванням до "нормандської зустрічі" не планувалося.

Мінські угоди

Копирайт изображения УНІАН Image caption Вадим Пристайко

Президент Росії також згадав про слова міністра закордонних справ Вадима Пристайка щодо можливих дій Києва поза Мінськими угодами.

"Те, що зробили розведення сил у цих двох точках, це добре, це ми вітаємо - як дії української влади, так і дії невизнаних республік. Правда, тут же з'являються якісь двозначності, міністр, по-моєму, закордонних справ, сказав, що Україна взагалі може відмовитися від мінських угод. Це як, ми що тоді будемо обговорювати в "нормандському форматі"? - запитав Володимир Путін.

Про те, Україна має інші варіанти дій, окрім Мінських угод, Вадим Пристайко розповів у інтерв'ю BBC News Україна.

"У Києва є бачення кількох можливих варіантів. Наприклад, якщо не Мінськ, то нам тоді треба звертатися за миротворчою місією, точніше за peacekeeping - місією з підтримання миру. Цього елемента немає в Мінську, і це можливий апгрейд Мінська у новому форматі. Тобто якщо ми бачимо, що воно не спрацьовує, тоді, напевно, треба звертатися за допомогою третьої сили", - пояснив український міністр.

Крім того, Володимир Путін розкритикував заяви української сторони про те, що райони відведення будуть патрулювати поліція та нацгвардійці.

"Ми бачимо заяву офіційних осіб про те, що в зону, звідки вже відведені війська з важким озброєнням, можуть повернутися інші збройні формування. І міліція, і Нацгвардія України. Ну тоді все те саме буде зроблено з боку ополченців "ЛНР" і "ДНР". Чи потрібно це, якщо вже війська звідти пішли? Мені здається, що ні", - поділився своїми враження президент РФ.

Кремль послідовно заперечує збройну підтримку "армійських корпусів" проросійських "республік" на Донбасі, а сам конфлікт там називає "внутрішньоукраїнським".

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