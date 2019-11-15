Справа VAB Банку: Антикорупційний суд відмовився арештувати банкіра Писарука

Копирайт изображения UNIAN Image caption Колишній заступник голови НБУ Олександр Писарук впевнений, що надаючи? кредит VAB Банку, не порушив закон

Вищий Антикорупційний суд України відмовився арештовувати експершого заступника голови НБУ Олександра Писарука, якого НАБУ вважає одним із головних підозрюваних у справі про видачу 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту VAB Банку. Натомість, суд обрав як запобіжний захід банкіру заставу в п'ять мільйонів гривень.

Олександр Писарук був заступником голови НБУ у 2014 році і підписував розпорядження про видачу кредиту VAB Банку, який через менше ніж два місці був ліквідований.

Зараз Олександр Писарук очолює Райффайзен Банк Аваль - фінустанову, яка вважається найнадійнішим українським банком.

Він упевнений у законності усіх рішень стосовно VAB Банку.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило підозру вже десятьом людям у справі про заволодіння понад мільярдом гривень стабілізаційного кредиту, який надав Національний банк України VAB Банку у 2014 році. Серед підозрюваних - відомі банкіри та бізнесмени. У НАБУ кажуть, що загалом мають намір оголосити підозри 15-ом людям.

НАБУ та САП підозрюють цих осіб у змові і заволодінні значними коштами після того, як Нацбанк виділив 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту VAB Банку, який перебував у скрутному становищі. Через 40 днів з моменту виділення коштів, кажуть правоохоронці, НБУ визнав цей банк неплатоспроможним.

Вищий Антикорупційний суд 14 листопада близько 10-ти годин слухав справу про запобіжний захід Олександру Писаруку.

Прокурори вимагали арешту банкіра терміном на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 30 млн гривень.Сторона захисту і сам Олександр Писарук вважають звинувачення необґрунтованими. Зокрема, Олександр Писарук заявив у суді, що стабалізаційний кредит, наданий VAB Банку, був використаний виключно на виплату вкладів населенню.

Копирайт изображения UNIAN Image caption VAB Банк був ліквідований Національним банком у березні 2015 року

За його словами, рішення про кредит було ухвалене через стурбованість уряду перспективою виведення з ринку VAB банку і можливого банкрутства агрохолдингу "Укрлендфармінг", який належить Олегу Бахматюку. Він нагадав, що ці події відбувалися одразу після того, як збанкрутував один з найбільших агрохолдингів країни - "Мрія".

"І банкрутство другого холдингу за короткий час відрізало б, особливо в умовах війни та економічного падіння, агросектор України від зовнішнього світу. Це були об'єктивні переживання, і уряд їх активно висловлював",- цитує Олександра Писарука агентство "Інтерфакс-Україна".

Кого ще підозрюють?

НАБУ ще не оголосило імена усіх підозрюваних. Проте більшість з них стали відомі після того, як Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про запобіжні заходи. ВВС News Україна зібрала інформацію про цих людей.

Микола Каленський - член Ради НБУ, колишній виконувач обов'язків начальника управління Нацбанку по Києву та області. На початку 2000-х працював головою Державної митної служби України. З квітня 2016 року був директором центрального сховища НБУ, яке забезпечує приймання, видачу банкнот і монет регіональним підрозділам.

Антикорупційний суд 13 листопада обрав йому запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт терміном на 60 діб. Суд зобов'язав пана Каленського не залишати межі Київської області, не спілкуватися зі свідками, серед яких - голова Нацбанку Яків Смолій, здати паспорти і носити електронний браслет.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олег Бахматюк вважає, що у ситуації, що склалася, винна Валерія Гонтарєва і очолюваний нею у 2014 році Національний банк

Алла Шульга - ексдиректор генерального департаменту банківського нагляду НБУ України. Перебувала на посаді в НБУ у 2014-2015 роках. До її компетенції входили питання нагляду за діяльністю банків і моніторинг за поверненням стабілізаційних кредитів, наданих центральним банком. Останнім часом працювала членом наглядової ради Укрексімбанку за квотою Верховної Ради України.

Вищий антикорупційний суд у ніч на 13 листопада обрав їй запобіжний захід - тримання під вартою терміном 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 15 млн гривень.

Олег Бахматюк - фактичний власник VAB Банку. Із 2007 року очолює раду директорів агрохолдингу "Авангард" та компанію "Укрлендфармінг".

Денис Мальцев - колишній голова правління VAB Банку.

Оскільки місце перебування Олега Бахматюка і Дениса Мальцева не встановлене, НАБУ оголосило підозру заочно і надіслало повідомлення за місцем їхньої реєстрації в Україні.

Наталія Василюк, колишня голова наглядової ради VAB Банку. Обіймала цю посаду із 2011 року до припинення діяльності банку. Є рідною сестрою Олега Бахматюка. Також є однією із керівників агрохолдингу "Авангард".

Андрій Вацюта - колишній заступник голови правління "VAB Банку. 14 листопада Антикорупційний суд арештував його із правом внесення застави у розмірі 1,5 млн гривень.

Наталія Перець, Олександр Фаєр та Дмитро Жук - посадові особи приватних компаній, пов'язаних із власниками цього банку.

Чи була особиста вигода?

Підозри щодо колишніх посадових осіб Національного банку України багато хто вважає недоведеними.

Зокрема, Національний банк виступив на захист Олександра Писарука.

Жорсткіше відреагувала на затримання і оголошення підозри ексглава НБУ Валерія Гонтарєва, яка на той час, коли стабілізаційний кредит був наданий, керувала центробанком. Щоправда, у момент ухвалення рішення про стабілізаційний кредит VAB Банку вона була у відпустці і її обов'язки виконував Олександр Писарук.

Вона називає його "найчеснішою людиною" і професіоналом. За її словами, винним у розтраті 1,2 млрд гривень кредитних коштів є власник VAB Банк Олег Бахматюк. У письмовому коментарі Liga.net вона назвала затримання свого колишнього заступника "черговою помстою", а також "беззаконням і терором".

У той самий час, колишній депутат парламенту і журналіст Сергій Лещенко наголошує: "як член правління Олександр Писарук супроводжував питання, пов'язані із виділенням грошей банку Бахматюка".

"Він вів з ним переговори, давав доручення своїм підлеглим. Правління ухвалило рішення на підставі підготовлених Писаруком документів. У підсумку Бахматюк отримав 1,2 мільярда, вніс заставу на 200 мільйонів, гроші зникли, банк луснув", - пише Сергій Лещенко у Facebook.

Бахматюк написав Зеленському

Сам Олег Бахматюк, якого вважають одним із найбагатших людей в Україні, звернувся до президента Володимира Зеленського із проханням втрутитися у справу.

"Просимо зупинити призначення винних без жодного права на захист. Просимо Вас визначити переговорників, що можуть бути конструктивними у даному діалозі. Ми готові до будь-яких зовнішньоекономічних радників, що мають досвід з міжнародної роботи з реструктуризації, з аудиту", - заявив Олег Бахматюк, який зараз перебуває в Швейцарії.

Бізнесмен і раніше неодноразово заявляв, що готовий повертати стабілізаційний кредит, але відсутні правові механізми, як це зробити.

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