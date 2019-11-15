"Слуга народу" виключила з фракції двох депутатів. За що?
Фракція "Слуга народу" виключила з фракції двох депутатів-мажоритарників - Анну Скороход та Антона Полякова.
Анна Скороход - депутатка, обрана в 93 окрузі Київської області, Антон Поляков - депутат-мажоритарник з 206 округу Чернігівської області.
Анна Скороход 14 листопада звинуватила Офіс президента та ГПУ в політичному переслідуванні через голосування проти законопроєктів, які підтримувала фракція.
Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відповів на цю заяву звинуваченням Скороход в спробі підкупу депутатів, а її чоловіка - в тиску на депутатів. Пані Скороход ці звинувачення відкидає.
Антон Поляков критикував дії фракції в особистому каналі Telegram. За його словами, це і стало приводом для виключення.
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Скандал зі Скороход
14 листопада Анна Скороход звинуватила партію "Слуга народу " у політичному переслідуванні після того, як вона проголосувала проти закону про ринок землі та реформи Нафтогазу. Депутатка пов'язала з цим затримання її чоловіка, російського банкіра Олексія Алякіна, запит на видачу якого ще 2017 року надіслала Росія.
"Сьогодні за мої політичні вподобання, за моє бачення і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, за дорученням одного з замів Офісу президента, одного з замів генерального прокурора, Каська, мого чоловіка було затримано", - повідомила пані Скороход.
"Підставою стали мої голосування у залі, за відстоювання державної власності ГТС, а також червона кнопка проти відкриття ринку землі", - наголосила вона.
Натомість лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звинуватив Анну Скороход у сприянні корупції.
"Те, що пані Скороход неодноразово зверталася до народних депутатів і пропонувала їм грошову допомогу - це факт", - повідомив пан Арахамія.
Також пан Арахамія і голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус заявили, що чоловік народного депутата Ганни Скороход Олексій Алякін намагався впливати на роботу народних депутатів.
"Алякін погрожував депутатам, які працюють в профільному комітеті, я не буду називати прізвища, тому що їм погрожували люди з кримінальних кіл і я не хочу нікого підставляти", - сказав Арахамія.
Анна Скороход на звинувачення у спробі підкупу депутатів заявила журналістам: "Давиду Арахамії привіт. Я ніколи нікому нічого не пропонувала. Дуже гарний крок, спасибі. Давайте ще якусь гидоту придумаємо за те, що я висловлюю свою думку".
За що виключили Полякова?
"Партія Слуга Богдана. 120 людей з фракції, велика частина з них списочники і керівники комітетів і підфракційних груп ... виключили мене з фракції приблизно 90 голосами. При цьому кнопкодавів не виключили, майже всі проголосували проти", - прокоментував рішення фракції Антон Поляков.
За його словами, йому пояснили виключення тим, що він мав у Telegram канал, в якому критикував фракцію та її рішення.
Поляков зазначив, що з партії його не виключили.
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