"Слуга народу" виключила з фракції двох депутатів. За що?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Заява Анни Скороход викликала скандал і звинувачення на її адресу з боку керівництва фракції

Фракція "Слуга народу" виключила з фракції двох депутатів-мажоритарників - Анну Скороход та Антона Полякова.

Анна Скороход - депутатка, обрана в 93 окрузі Київської області, Антон Поляков - депутат-мажоритарник з 206 округу Чернігівської області.

Анна Скороход 14 листопада звинуватила Офіс президента та ГПУ в політичному переслідуванні через голосування проти законопроєктів, які підтримувала фракція.

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відповів на цю заяву звинуваченням Скороход в спробі підкупу депутатів, а її чоловіка - в тиску на депутатів. Пані Скороход ці звинувачення відкидає.

Антон Поляков критикував дії фракції в особистому каналі Telegram. За його словами, це і стало приводом для виключення.

Скандал зі Скороход

Копирайт изображения УНІАН Image caption Чоловік Анни скороход - російський банкір, запит на екстрадицію якого надіслала Росія, звинувачуючи його в шахрайстві

14 листопада Анна Скороход звинуватила партію "Слуга народу " у політичному переслідуванні після того, як вона проголосувала проти закону про ринок землі та реформи Нафтогазу. Депутатка пов'язала з цим затримання її чоловіка, російського банкіра Олексія Алякіна, запит на видачу якого ще 2017 року надіслала Росія.

"Сьогодні за мої політичні вподобання, за моє бачення і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, за дорученням одного з замів Офісу президента, одного з замів генерального прокурора, Каська, мого чоловіка було затримано", - повідомила пані Скороход.

"Підставою стали мої голосування у залі, за відстоювання державної власності ГТС, а також червона кнопка проти відкриття ринку землі", - наголосила вона.

Натомість лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звинуватив Анну Скороход у сприянні корупції.

"Те, що пані Скороход неодноразово зверталася до народних депутатів і пропонувала їм грошову допомогу - це факт", - повідомив пан Арахамія.

Також пан Арахамія і голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус заявили, що чоловік народного депутата Ганни Скороход Олексій Алякін намагався впливати на роботу народних депутатів.

"Алякін погрожував депутатам, які працюють в профільному комітеті, я не буду називати прізвища, тому що їм погрожували люди з кримінальних кіл і я не хочу нікого підставляти", - сказав Арахамія.

Анна Скороход на звинувачення у спробі підкупу депутатів заявила журналістам: "Давиду Арахамії привіт. Я ніколи нікому нічого не пропонувала. Дуже гарний крок, спасибі. Давайте ще якусь гидоту придумаємо за те, що я висловлюю свою думку".

За що виключили Полякова?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Антон Поляков заявив, що його виключили начебто за критику фракції у Telegram

"Партія Слуга Богдана. 120 людей з фракції, велика частина з них списочники і керівники комітетів і підфракційних груп ... виключили мене з фракції приблизно 90 голосами. При цьому кнопкодавів не виключили, майже всі проголосували проти", - прокоментував рішення фракції Антон Поляков.

За його словами, йому пояснили виключення тим, що він мав у Telegram канал, в якому критикував фракцію та її рішення.

Поляков зазначив, що з партії його не виключили.

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