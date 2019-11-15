"Диявол по сусідству": Netflix змінить серіал після обурення Польщі
Компанія Netflix оголосила, що внесе зміни у документальний серіал "Диявол по сусідству" після скарги польського прем'єр-міністра.
Цей серіал - про уродженця України Івана Дем'янюка, колишнього охоронця нацистського табору смерті, якого звинувачували в загибелі понад 28 тисяч в'язнів.
Польський прем'єр Матеуш Моравецький раніше заявив, що в серіалі є сучасна мапа Польщі з розміщеними на ній нацистськими таборами смерті.
На його думку, така мапа фактично покладає на Польщу відповідальність за табори смерті, хоча насправді країна була окупована нацистською Німеччиною у Другій світовій війні.
Netflix заявив, що змінить мапи у серіалі, "щоб уникнути непорозумінь".
Польський уряд привітав це рішення.
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Пан Моравецький подякував Netflix у публікації у Facebook, написавши: "Помилки не завжди зроблені з поганими намірами, тому варто конструктивно поговорити про їхнє виправлення".
Німеччина напала на Польщу у вересні 1939 року, що ознаменувало початок Другої світової війни.
Німці будували концтабори та табори смерті в окупованій Польщі, найбільший - Аушвіц-Біркенау, де було вбито 1,1 мільйона людей, більшість з яких євреї.
Речник Netflix заявив BBC, що мапи в серіалі "Диявол по сусідству" супроводжуватиме додатковий текст, щоб правильно відобразити історичний контекст.
Рішення ухвалили після розгляду скарг польського прем'єр-міністра та багатьох польських клієнтів Netflix, зазначив речник.
"Для того, щоб надати нашим підписникам більше інформації про важливі проблеми, порушені в цьому документальному фільмі і щоб уникнути непорозумінь, найближчими днями ми додамо текст до деяких карт, представлених у цьому серіалі", - зазначили у Netflix.
В компанії повідомили, що зміни дозволять глядачам зрозуміти: табори винищення в Польщі будували німецькі нацисти, які атакували країну та окупували її в 1939-1945 роках.
Міністерство закордонних справ Польщі подякувало Netflix за реакцію, додавши, що сподівається, що майбутні серіали компанії приділятимуть "належну увагу історичній правді".
10 листопада пан Моравецький у своєму листі до Ріда Гастінгса, генерального директора Netflix, звинуватив компанію у тому, що деякі її фільми містять "суттєві неточності" та "переписують історію".
Прем'єр-міністр долучив до листа карту Європи наприкінці 1942 року.
"Я вважаю, що цієї страшної помилки припустилися ненавмисно", - зазначив пан Моравецький.
Минулого року Польща запровадила закони, що криміналізують вислови, які натякають на відповідальність Польщі за злочини, вчинені нацистською Німеччиною.
Однак міжнародне обурення спонукало уряд відмовитися від покарання у вигляді трирічного ув'язнення за це.
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Під час окупації було знищено більшу частину єврейського населення Польщі.
Однак існують повідомлення й про жорстокість самих поляків щодо євреїв та інших мирних жителів під час війни та після неї.
У 1941 році польські селяни з Єдвабне, ймовірно, з ініціативи нацистів, зібрали понад 300 своїх єврейських сусідів і спалили їх живцем у сараї.
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