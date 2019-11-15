"Диявол по сусідству": Netflix змінить серіал після обурення Польщі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аушвіц-Біркенау - найбільш сумнозвісний нацистський табір смерті, який був створений в окупованій Польщі

Компанія Netflix оголосила, що внесе зміни у документальний серіал "Диявол по сусідству" після скарги польського прем'єр-міністра.

Цей серіал - про уродженця України Івана Дем'янюка, колишнього охоронця нацистського табору смерті, якого звинувачували в загибелі понад 28 тисяч в'язнів.

Польський прем'єр Матеуш Моравецький раніше заявив, що в серіалі є сучасна мапа Польщі з розміщеними на ній нацистськими таборами смерті.

На його думку, така мапа фактично покладає на Польщу відповідальність за табори смерті, хоча насправді країна була окупована нацистською Німеччиною у Другій світовій війні.

Netflix заявив, що змінить мапи у серіалі, "щоб уникнути непорозумінь".

Польський уряд привітав це рішення.

Пан Моравецький подякував Netflix у публікації у Facebook, написавши: "Помилки не завжди зроблені з поганими намірами, тому варто конструктивно поговорити про їхнє виправлення".

Німеччина напала на Польщу у вересні 1939 року, що ознаменувало початок Другої світової війни.

Німці будували концтабори та табори смерті в окупованій Польщі, найбільший - Аушвіц-Біркенау, де було вбито 1,1 мільйона людей, більшість з яких євреї.

Речник Netflix заявив BBC, що мапи в серіалі "Диявол по сусідству" супроводжуватиме додатковий текст, щоб правильно відобразити історичний контекст.

Рішення ухвалили після розгляду скарг польського прем'єр-міністра та багатьох польських клієнтів Netflix, зазначив речник.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Netflix погодився виправити мапи у серіалі, аби "уникнути будь-якого непорозуміння"

"Для того, щоб надати нашим підписникам більше інформації про важливі проблеми, порушені в цьому документальному фільмі і щоб уникнути непорозумінь, найближчими днями ми додамо текст до деяких карт, представлених у цьому серіалі", - зазначили у Netflix.

В компанії повідомили, що зміни дозволять глядачам зрозуміти: табори винищення в Польщі будували німецькі нацисти, які атакували країну та окупували її в 1939-1945 роках.

Міністерство закордонних справ Польщі подякувало Netflix за реакцію, додавши, що сподівається, що майбутні серіали компанії приділятимуть "належну увагу історичній правді".

10 листопада пан Моравецький у своєму листі до Ріда Гастінгса, генерального директора Netflix, звинуватив компанію у тому, що деякі її фільми містять "суттєві неточності" та "переписують історію".

Прем'єр-міністр долучив до листа карту Європи наприкінці 1942 року.

"Я вважаю, що цієї страшної помилки припустилися ненавмисно", - зазначив пан Моравецький.

Пропустити Twitter допис , автор: @PolandMFA .@Netflix, stay true to historical facts!



During the time which the “The Devil Next Door” series describes, Poland’s territory was occupied, and it was Nazi Germany who was responsible for the camps. The map shown in the series does not reflect the actual borders at that time. pic.twitter.com/W5i8C9THo3 — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) 10 листопада 2019 р.

Минулого року Польща запровадила закони, що криміналізують вислови, які натякають на відповідальність Польщі за злочини, вчинені нацистською Німеччиною.

Однак міжнародне обурення спонукало уряд відмовитися від покарання у вигляді трирічного ув'язнення за це.

Під час окупації було знищено більшу частину єврейського населення Польщі.

Однак існують повідомлення й про жорстокість самих поляків щодо євреїв та інших мирних жителів під час війни та після неї.

У 1941 році польські селяни з Єдвабне, ймовірно, з ініціативи нацистів, зібрали понад 300 своїх єврейських сусідів і спалили їх живцем у сараї.

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