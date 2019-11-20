Пів року на посаді. Як президент Зеленський виконує обіцянку "не бронзовіти"

Копирайт изображения сайт президента України

"Не бронзовіти" і "не відриватися від людей". Цієї обіцянки, сказаної після інаугурації пів року тому, президент Володимир Зеленський дотримується із небаченим креативом і відвертістю.

Ну хто із українських президентів бігав у фонтані, показував свій голий торс, пів доби спілкувався із журналістами чи робив селфі скрізь, куди не приїздив із робочим візитом?

Експерти кажуть: такий стиль якраз і притаманний популістам, які дбають про те, аби всенародна любов не згасала.

З нагоди півріччя перебування на посаді ми зібрали фотодокази того, як президент Зеленський демонстративно робить те, чого ніхто не робив до нього, перебуваючи на найвищій посаді в державі.

1. 14 годин пресмарафону у фудмаркеті

Копирайт изображения сайт президента України

Ця подія стала унікальною не лише для України. У такому форматі і так довго - із 10 ранку до опівночі - жоден глава держави із журналістами не спілкувався. Можливо, журналісти і не були задоволені усіма відповідями президента, проте, схоже, таке спілкування було розраховане, найперше, не на них, а на виборців.

"Він не може і не повинен лунати розумно. Як колишній актор, він повинен і може звучати щиро, зрозуміло, близько до серця кожного виборця. І це йому вдалося", - написав за підсумками пресмарафону журналіст Сергій Лямець.

2. Інтерв'ю "Теслі"

Копирайт изображения www.facebook.com/zelenskiy95

Володимир Зеленський пів року відмовляється від традиційних пресконференцій. Його команда шукає усе нові формати. Окрім пресмарафону, президент дає інтерв'ю автомобілю "Тесла". Вперше - 17 липня, вдруге - 7 листопада.

3. Неформально. Навіть у фонтані

Копирайт изображения Сайт президента України Image caption Володимир Зеленський на Українському форумі інтернет-діячів

Володимир Зеленський намагається усіляко демонструвати неформальний стиль поведінки і одягу. Звісно, на офіційних зустрічах і під час закордонних візитів він дотримується дрес-коду. Але у робочих поїздках, на зустрічах у межах України - це часто стиль і манери, що пасували б на телешоу.

Чи не найпомітнішим у соцмережах стало відео, у якому Володимир Зеленський, приїхавши до Маріуполя, пробігся по фонтану разом із дітьми і своїми охоронцями. В YouTube його переглянуло вже майже три мільйони людей.

Багато коментарів було і після того, як у неформальному одязі Володимир Зеленський приїхав у зону ООС. Його блакитна сорочка, а не маскувальний одяг, стала предметом обговорень військових експертів і журналістів.

Копирайт изображения Сайт президента України

4. Оголений торс і м'язи

Фото, коли займається спортом, коли збирається плавати у морі, - не залишаються поза увагою прихильників Володимира Зеленського.

Здається, із високопосадовців це робив лише колишній голова парламенту і колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, зокрема, демонструючи, як підіймає штангу. Відомі також фото Віктора Януковича під час гри у теніс.

Копирайт изображения сайт президента України Image caption Приїхавши влітку в Одесу на серйозну нараду з приводу забруднення акваторії Чорного моря, Володимир Зеленський встиг ще й скупатися

Неодноразово президент демонстрував, як знімає стрес у басейні чи у тренажерному залі.

Копирайт изображения Сторінка Володимира Зеленського в Instagram Image caption Це фото у спортзалі зібрало понад 1,3 млн лайків

5. Селфі, навіть із шаурмою

"Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим більше ганебного. А ще - допомагає не "забронзовіти", не відриватися від людей", - прокоментував президент України селфі із співробітниками Офісу президента. Це сталося після суперечки у соцмережах, коли Володимир Зеленський написав, що Київ асоціюється у нього із запахом лип і шаурми.

Але тоді користувачі соцмереж зауважили, що це фото було зроблене 29 травня, по дорозі на Львівщину, куди президент їхав, щоб зустрітися із шахтарями. Це була його перша робоча поїздка після вступу на посаду. Саме тоді у шахті "Лісова" в Сокальському районі стався обвал, внаслідок якого загинули двоє гірників.

Копирайт изображения Сайт президента України Image caption Володимир Зеленський у Маріуполі

Як і під час виборчої кампанії, соціальні мережі лишаються суттєвою складовою у комунікації президента із народом. Якщо перед вступом на посаду президента у Володимира Зеленського в Instagrami було 3,5 млн підписників, то через пів року президентства їх вже 8,8 млн.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber.