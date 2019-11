Чорна п'ятниця: чому виробники одягу хочуть її скасувати

View this post on Instagram

Nous avons réuni le collectif #makefridaygreenagain, réunissant plus de 130 marques françaises, avec un point commun : elles ne participeront pas au Black Friday, le 29 novembre prochain. Le vrai coût de cette journée est social et environnemental. Elle rend précaires les emplois en ne rémunérant pas les fabricants, les marques et les magasins. Elle contribue d'autre part au dérèglement climatique en encourageant la surproduction. ⠀ ⠀ Notre objectif est d'encourager ce jour là à réparer, recycler et revendre les objets superflus afin de savoir ce dont on a vraiment besoin au quotidien. L'objectif : restaurer autant que possible une consommation raisonnée, responsable et au prix juste.⠀ ⠀ #mfga #faguo #noblackfriday #ootd #recycled #blackfriday #frenchdays #greenfriday Le collectif rassemble… @adresse_paris @archiduchessefrance @atelier_rosemood @bigmoustache @bivouakfr @blandindelloye @blanc_bonnet @bonnegueule.fr @bycharlot_paris @castorette.paris @emoi_emoi @faguo @flair_bodysuits @hastparis @hircus @hokaran @iletaitplusieursfois @jaminidesign @jaqkstore @joone.paris @jules_jenn @labelchaussette @labellemeche @la_garconniere_ @lazarekids @le_flageolet @legranddressing @leminor.fr @lepetitfaon @lepantalon @lespetitsraffineurs @lesraffineurs @lililottenantes @luzcollection @maisonguillemette @maisonroussot @miasunnn @_marieetmarie @montlimart @natureetdecouvertes @ngoshoes @obarbershop @oeforgood @pictureorganicclothing @quillemolle @rivecour @river.home.deco @sessile_officiel @tediber_fr @theninesparis