Чорна п'ятниця: чому виробники одягу хочуть її скасувати

Копирайт изображения Getty Images/Alex McBride Image caption Чорна п'ятниця - день неймовірних акцій та знижок на всі товари

Більш ніж 300 брендів одягу виступили з ініціативою відмовитись від масових закупівель у Чорну п'ятницю.

Головна причина - захист довкілля.

Вони організували кампанію "Зробимо п'ятницю знову зеленою", в межах якої пояснюють, що знижки та акції спонукають людей купувати речі, які їм не потрібні.

"Надмірне виробництво" призводить до кліматичних змін, наголошують активісти.

Натомість вони пропонують людям присвятити 29 листопада цього року перегляду речей у своїх шафах: подивитися, який одяг вони можуть полагодити, продати або віддати на переробку.

оКонсорціум підприємств роздрібної торгівлі Британії (BRC) не погоджується з такою позицією. Там вважають, що Чорна п'ятниця дає змогу купувати товари, які інакше люди не могли б собі дозволити.

"Зробимо п'ятницю знову зеленою"

Команда активістів складається переважно з французьких брендів. Головний ініціатор - Ніколас Рор, один із засновників Faguo - компанії з виробництва одягу.

"Сучасний процес споживання - дуже спотворений. Люди купують не тому, що їм це потрібно, а тому що підпадають під вплив і маніпуляції. Ми ж хочемо, щоб вони зосередились на тому, що вже мають у своїх шафах, і купували лише те, що дійсно необхідно".

Що таке Чорна п'ятниця?

Чорна п'ятниця - день неймовірних акцій та знижок на всі товари. Розпродаж зазвичай триває 24 години.

Сама ідея зародилася в США, а дата проведення пов'язана з Днем подяки. Традиційно Чорна п'ятниця стартує на наступний день після Дня подяки, коли американці починають готуватися до Різдва.

Економія під час шопінгу може бути значною, покупці шикуються у черги за декілька днів до початку продажів, а вебсайти компаній не можуть обробити гігантську кількість замовлень.

Чому п'ятницю почали називати "чорною"?

В американському бухобліку прибуток позначають чорним кольором, а збиток - червоним.

Чорна п'ятниця - "прибуткова п'ятниця", тому й отримала таку назву. Адже лише в дні розпродажу магазини заробляють більше грошей, ніж їм доводиться витрачати.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чорна п'ятниця у Дубліні, 2018 рік

Чи дійсно Чорна п'ятниця шкодить довкіллю?

Все, що ми купуємо, можна оцінити не лише в грошах. Кожен товар має "екологічну" ціну, яка залежить від кількох факторів: виготовлення, перевезення та кінець життєвого циклу.

Петсі Перрі з Манчестерського університету говорить: "Чорна п'ятниця - чудова нагода, щоб скористатися знижками, але це суперечить прагненню екологічної безпеки та рівноваги.

З одного боку, виробники дедалі частіше говорять про захист довкілля і про всі ті гарні речі, які вони роблять для цього, але, з іншого боку, створюється враження, що вони заохочують людей продовжувати купувати більше товарів.

Гадаю, що поступово дедалі більше компаній будуть відмовлятися від Чорної п'ятниці".

Левова частка прибутку

BRC захищає і підтримує бренди, які беруть участь у Чорній п'ятниці.

"Це комерційне рішення компаній. Такі продажі дозволяють споживачам отримати доступ до багатьох товарів, які вони не могли б собі дозволити, особливо напередодні Різдва, - заявила виконавчий директор BRC Хелен Дікінсон. - Більшість компаній чекають початку Чорної п'ятниці, під час якої отримують левову частку свого річного прибутку".

Ніколас Рор вважає, що учасники кампанії "Зробимо п'ятницю знову зеленою" не мають на меті звинуватити бренди чи покупців. Головне - підвищувати рівень обізнаності людей щодо проблем довкілля.

"Останні два роки наш річний обіг зріс на 5%, але ми не почуваємося комфортно, - пояснив він. - Я знаю, що втрачатиму прибутки у порівнянні з моїми конкурентами, але прийму це, оскільки мене турбує майбутнє планети. Потрібно мати сміливість змінювати певні речі, навіть якщо доведеться піти на фінансові жертви".

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