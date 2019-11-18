Скільки заробляють зірки соцмереж

Копирайт изображения BBC/Reuters Image caption Блогерка Зої Заґґ (Zoella), співачка Ріта Ора і модель Роузі Гантінґтон-Вайтлі мають мільйони підписників у соціальних мережах

Прибутки відомих блогерів і відеоблогерів у соцмережах в останні роки зростають з космічною швидкістю.

Про це свідчать результати дослідження маркетингової компанії Izea. Середня ціна платного поста лідера думок в Instagram зросла зі 134 доларів у 2014 році до 1 642 - у 2019-му.

Бренди готові щедро платити за рекламні повідомлення, відео, історії та блоги, пише Business Insider.

Але до завершення ери традиційної торгівлі ще далеко, вважають експерти маркетингової платформи Socialbakers.

На їхню думку, цифровий маркетинг - це своєрідне сарафанне радіо, але він завжди буде супроводжуватись традиційною рекламою.

Дослідники вивчили платний контент у Facebook, YouTube, Instagram і на деяких інших платформах та проаналізували, як змінювалися ціни на нього з 2014 по 2019 рік.

У сферу дослідження потрапили як мікроінфлюенсери (користувачі, у яких менше ніж 100 тис. підписників), так і зірки соцмереж. Виявилося, що їхні прибутки значно зросли.

Ось деякі цифри:

середня ціна платного фото в Instagram лише за останній рік зросла на 44%;

середня ціна платного поста у 2006 році становила 7,39 долара, у 2014-му - 407 доларів, у 2019-му - 1 442 (за 13 років ціна зросла в 195 разів);

найвищі розцінки в 2019 у інфлюенсерів на відео в YouTube. Пост на цій платформі коштує в середньому 6 700 доларів - в чотири рази дорожче, ніж в Instagram (1 642 долари за пост);

середня вартість платного повідомлення у Facebook зросла з 2014 по 2019 рік з 8 до 395 доларів;

публікація у Twitter подорожчала за той самий період з 29 до 422 доларів.

Захист споживачів

Охочих стати лідером думок стає дедалі більше, відповідно зростає увага до галузі з боку регуляторів.

Минулого місяця три інфлюенсери розмістили у себе в Instagram рекламу дієтичних продуктів, заборонених британським Управлінням з рекламних стандартів.

А на початку року британське Управління з питань конкуренції та ринків попередило, що прихована реклама є порушенням закону про споживачів. Тому, якщо зірки просувають продукцію на своїх сторінках у соцмережах, вони обов'язково мають вказати, що це реклама.

16 інфлюенсерів, зокрема блогерка Зої Заґґ (Zoella), співачка Ріта Ора і модель Роузі Гантінґтон-Вайтлі, погодилися виконувати ці норми і змінили формат своїх дописів.

Фахівці Socialbakers вважають, що компанії будуть продовжувати вкладати гроші в просування своїх товарів і послуг через соцмережі.

За їхніми підрахунками, кількість платних постів, зроблених інфлюенсерами в соцмережах, за останній рік зросла на 150%.

У Socialbakers вважають, що 2020 року обсяги цього ринку в світі перевищать 10 млрд доларів.

Наразі Instagram тестує функцію приховування "лайків" під постами користувачів, однак маркетологи вважають, що на галузь це кардинально не вплине.

"Інфлюенсери зможуть бачити показники активності своїх підписників і ділитися цією інформацією з торговими марками, - пояснив представник Socialbakers. - А от чи не зникне інтерес підписників, якщо вони не бачитимуть "лайків", - питання поки що відкрите".

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!