Зеленський, Путін, Меркель і Макрон зустрінуться в Парижі. Коли саме?

Як повідомляє AFP з посиланням на канцелярію президента Франції Емманюеля Макрона, наступна зустріч у форматі "Нормандської четвірки" відбудеться 9 грудня.

У ній візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Ключове питання на порядку денному - розв'язання конфлікту на Донбасі.

Дату та місце проведення зустрічі підтвердили і в прес-службі уряду Німеччини, заявляє російська агенція "ТАСС".

Раніше міністр закордонних справ України казав, що лідери трьох країн уже домовилися про дату такої зустрічі і чекали на узгодження дати Росією. Самої дати він не повідомляв.

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