В Україні затримали одного з ватажків ІД - СБУ

Копирайт изображения ssu.gov.ua Image caption Затриманий громадянин Грузії на прізвисько "Аль Бара Шишані" був заступником "військового міністра" угруповання "Ісламська держава"

Служба безпеки України затримала на Київщині одного з лідерів угруповання "Ісламська держава", який мав прізвисько "Аль Бара Шишані" і вважався заступником "військового міністра" угруповання.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"У результаті спільної спецоперації СБУ з МВС Грузії та ЦРУ США на Київщині затримано одного з ключових керівників терористичної організації "Ісламська держава", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, з 2012 року громадянин Грузії на прізвисько "Аль Бара Шишані" став одним з лідерів джихадистів у провінції Латакія в Сирії.

У 2013 році він обійняв одну із найвищих посад в ієрархії "Ісламської держави", був заступником "військового аміра" угруповання Тархана Батірашвілі, якого, як вважається, вбили у 2016 році.

Після смерті Батірашвілі бойовик "Аль Бара Шишані" виїхав до Туреччини, де продовжив координувати діяльність угруповання.

"Улітку 2018 року незаконно прибув до України, використавши підроблений паспорт. На підставі фальшивих документів йому вдалося легалізуватися на території нашої країни", - зазначають в СБУ.

Перебуваючи в Україні, "Аль Бара Шишані" продовжував керувати спеціальними осередками "ІД", так званими "амніятами".

Правоохоронці затримали його біля одного з будинків у Київській області, в якому він мешкав.

"Проведена портретна експертиза довела, що затриманий іноземець дійсно є розшукуваним лідером "Ісламської держави", - наголошують в СБУ.

Затриманого наразі готують до екстрадиції.

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