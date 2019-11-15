Слухання у Конгресі: Йованович довелося коментувати твіти Трампа

Копирайт изображения Getty Images Image caption Марі Йованович свідчить у Конгресі вже вдруге. Цього разу слухання - відкриті

Колишній посол США в Україні Марі Йованович під час відкритих свідчень у Конгресі була змушена не лише розповідати про події, пов'язані із її роботою в Україні, але й реагувати на звинувачення президента Трампа, які він публікував у Twitter під час її свідчень.

"Скрізь, де була Марі Йованович, справи йшли погано, - написав Дональд Трамп. - Вона почала у Сомалі, і що там сталося?"

Президент США також нагадав, що в телефонній розмові із ним президент України Володимир Зеленський також не дуже схвально відгукувався про колишнього американського посла.

У цьому ж твіті пан Трамп написав, що "зробив набагато більше для України, ніж О.", очевидно, маючи на увазі попереднього президента США Барака Обаму.

Адам Шифф, голова безпекового комітету Конгресу, де експосол дає свідчення, попросив пані Йованович прокоментувати такі зауваження президента Трампа.

"Там, де я служила впродовж років, я та інші (дипломати - Ред.) сприяли перетворенням на краще, як для США, так і для країн, в яких я служила, - заявив дипломат. - Наприклад, Україна зіткнулася із величезними викликами, зокрема, і в тому питанні, що ми сьогодні обговорюємо, - корупції. Але поки я була послом, було досягнуто і суттєвого прогресу (у боротьбі з корупцією - Ред.)".

Перед цим посол розповіла конгресменам про те, що була "шокована і пригнічена", коли дізналася із оприлюдненої розмови президентів Трампа і Зеленського про те, що обидва висловлювали незадоволення її роботою, а президент Трамп казав, що "їй доведеться багато через що пройти".

Дипломат також припустила, що її швидкий від'їзд з України - "першим наступним літаком" у день інавгурації президента Зеленського - відбувався через те, що вона, як висловився Адам Шифф, "розсердила кілька корумпованих людей".

Раніше Марі Йованович вже давала свідчення у Конгресі у справі з імпічменту президента Трампа, коли ці слухання відбувалися у закритому режимі.

Тоді вона заявила, що її відкликали з України через "необґрунтовані і помилкові претензії людей з явно сумнівними мотивами".

Йованович стала послом США в Україні у серпні 2016 року, а у травні 2019-го завершила роботу на цій посаді.

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