Один на мільйон: як чоловік натрапив на трирогого оленя

Копирайт изображения Steve Lindberg Image caption Трирогий мешканець Мічигану

У понеділок американець Стів Ліндберг вийшов з дому, щоб зробити кілька фото дикої природи для своєї сторінки у Facebook.

Колишній законодавець, а нині пенсіонер з 2012 року щодня завантажує фото дикої природи у своєму рідному Мічигані.

Погода була несприятлива, і чоловік не дуже розраховував на особливі кадри. Тому зрадів, коли помітив річкову видру, що ласує рибкою на льоду.

"Я подумав, що своє фото дня отримав", - розповів ВВС 75-річний Ліндберг.

Але коли він зі своїм собакою поверталися до машини, то помітив незвичайного оленя.

"Я маю тисячі фото білохвостого оленя, але відразу зрозумів: у цього щось не так з рогами", - продовжував чоловік.

Копирайт изображения Steve Lindberg Image caption Такий олень - один на мільйон

Стів Ліндберг зробив кілька кадрів і поїхав додому, майже забувши про те, що бачив.

Але коли завантажив фотографії на свій комп'ютер, був просто вражений.

"Та він же трирогий! Я ніколи раніше такого не бачив", - ділився враженнями чоловік.

Пан Ліндберг очікував, що отримає "100 лайків і кілька коментарів" на Facebook, але його допис привернув увагу представників громадськості.

Ветеринар Стів Едвардс розповів виданню Detroit Free Press, що такий олень - "один на мільйон".

Як часто буває в соціальних мережах, не вся увага була позитивною, і дехто звинувачував пана Ліндберга в редагуванні зображення.

Щоб спростувати всі нападки, він завантажив інші фото оленя.

"Я припинив читати те, що пишуть люди. Мене звинуватили у використанні PhotoShop. А один навіть сказав: "Я хочу дізнатись, де це, тому що хочу його вбити", - розповів чоловік.

Стів Ліндберг раніше захоплювався полюванням, але вже багато років не бере в руки рушницю. Він вирішив зберегти точне місце розташування оленя в секреті, щоб захистити тварину.

Коли пізніше того ж дня чоловік повернувся, олень був на тому ж місці. Але наступного дня його вже не було.

"Гадаю, він пішов шукати кращої долі", - сказав він.

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