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Працівники Служби безпеки України затримали керівника "Укрексімбанку" Олександра Гриценка за дорученням Генпрокуратури, повідомили у спецслужбі.

Раніше ЗМІ писали, що його викрали прямо на очах у дитини, з якою він прогулювався.

"Ніякого викрадення одного із членів правління АТ "Укрексімбанк" не було", - заявили в СБУ.

Там додали, що на даний час затриманий перебуває у слідчому ізоляторі.

Справу, за якою його затримали, веде Генпрокуратура. Зокрема, мова йде про статті Кримінального кодексу, які стосуються створення злочинної організації, привласнення та розтрати майна, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

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