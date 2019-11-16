Керівника "Укрексімбанку" Гриценка затримали через справу про фінансові злочини
Працівники Служби безпеки України затримали керівника "Укрексімбанку" Олександра Гриценка за дорученням Генпрокуратури, повідомили у спецслужбі.
Раніше ЗМІ писали, що його викрали прямо на очах у дитини, з якою він прогулювався.
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"Ніякого викрадення одного із членів правління АТ "Укрексімбанк" не було", - заявили в СБУ.
Там додали, що на даний час затриманий перебуває у слідчому ізоляторі.
Справу, за якою його затримали, веде Генпрокуратура. Зокрема, мова йде про статті Кримінального кодексу, які стосуються створення злочинної організації, привласнення та розтрати майна, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
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