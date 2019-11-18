Росія передала Україні кораблі, захоплені в Керченській протоці - МЗС РФ

Росія віддала Україні кораблі, захоплені в Керченській протоці. Передача малих броньованих катерів "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксира "Яни Капу" відбулася у понеділок.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ РФ. Українська сторона поки офіційно цю інформацію не коментує.

Російські прикордонники затримали ці судна рівно рік тому, 25 листопада 2018 року. На них було 24 моряки.

7 вересня цього року військових звільнили разом з іншими українцями, що перебували за ґратами на території Росії та анексованого Криму. Це був перший та поки єдиний обмін, про який з Володимиром Путіним домовлявся вже новий президент України Володимир Зеленський.

В російському МЗС повідомили, що ці кораблі "є речовими доказами" у кримінальній справі про незаконний перетин кордону.

"Їхня передача на відповідальне зберігання українській стороні стала можливою завдяки тому, що російські компетентні органи завершили необхідні слідчі дії щодо кораблів, їхнє перебування на території РФ для продовження кримінального процесу не потрібне", - йдеться в інформації.

Як захопили

25 листопада 2018 російські прикордонники затримали, застосувавши зброю, український буксир "Яни Капу" та малі бронекатери "Нікополь" і "Бердянськ", які рухалися з Одеси до Маріуполя. На них перебувало 24 українських військових, кількох моряків було поранено.

Україна звинуватила Росію у порушенні конвенції ООН з морського права та україно-російського договору про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки. Через таку ситуацію Київ подав позов до Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

У травні суд виніс рішення, згідно з яким Росія мала негайно звільнити моряків та захоплені кораблі.

Натомість, російське ФСБ назвало ті події "провокацією". Росія твердила, що Україна належним чином не повідомила її про проходження своїх кораблів через Керченську протоку.

24 українських моряки майже рік перебували у СІЗО Москви, лише 7 вересня 2019 року їх звільнили.

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