Копирайт изображения Getty Images Image caption Артем Бєсєдін врятував українців від поразки на останній хвилині доданого часу

Збірна України з футболу з рахунком 2:2 у матчі зі збірною Сербії завершила останній матч у відбірковому циклі Євро-2020, який проходив в Белграді.

Україна ще в минулому турі пройшла на турнір, тому результат матчу на участь в ньому не впливає.

Матч почався для українських футболістів невдало. На 8-й хвилині сербський футболіст Душан Тадич влучив у руку Миколі Матвієнку. Український футболіст отримав гірчичника, а серби - право на пенальті, яке успішно реалізував Тадич: 1:0 вже на 9-й хвилині.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Матч розпочався невдало для українців: з реалізованого пенальті Тадича

Українська збірна відчайдушно спробувала змінити рахунок. На 23-й хвилині сербів врятувала штанга, а вже на 31-й хвилині Роман Яремчук зрівняв рахунок головою з подачі Віктора Циганкова.

Наприкінці першого тайму Яремчук та Ярмоленко намагалися атакувати сербські ворота, але без успіху.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Митрович забиває з подачі Тадича на 56-й хвилині

Другий тайм почався з атак сербів. П'ятов не дозволив забити Адему Ляїчу, але вже на 56-й хвилині Олександр Митрович забив м'яча в дальній кут воріт з подачі Тадича.

Від поразки українців врятував на останній доданій хвилині Артем Бєсєдін, пробивши у нижній кут воріт:2:2.