Україна зіграла з Сербією останній матч у відборі на Євро-2020 внічию
Збірна України з футболу з рахунком 2:2 у матчі зі збірною Сербії завершила останній матч у відбірковому циклі Євро-2020, який проходив в Белграді.
Україна ще в минулому турі пройшла на турнір, тому результат матчу на участь в ньому не впливає.
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Матч почався для українських футболістів невдало. На 8-й хвилині сербський футболіст Душан Тадич влучив у руку Миколі Матвієнку. Український футболіст отримав гірчичника, а серби - право на пенальті, яке успішно реалізував Тадич: 1:0 вже на 9-й хвилині.
Українська збірна відчайдушно спробувала змінити рахунок. На 23-й хвилині сербів врятувала штанга, а вже на 31-й хвилині Роман Яремчук зрівняв рахунок головою з подачі Віктора Циганкова.
Наприкінці першого тайму Яремчук та Ярмоленко намагалися атакувати сербські ворота, але без успіху.
Другий тайм почався з атак сербів. П'ятов не дозволив забити Адему Ляїчу, але вже на 56-й хвилині Олександр Митрович забив м'яча в дальній кут воріт з подачі Тадича.
Від поразки українців врятував на останній доданій хвилині Артем Бєсєдін, пробивши у нижній кут воріт:2:2.