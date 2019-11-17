Росія назвала дату передачі Україні військових кораблів. Вони вже вийшли з Керчі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Три українських кораблі - "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" - о 10:30 вийшли з Керчі в напрямку Чорного моря

Росія розпочала передачу Україні військових кораблів, захоплених у листопаді 2018 року в Керченській протоці. Про це повідомляють низка російських та українських ЗМІ.

"Відповідно до досягнутих з українською стороною домовленостей три українських судна - буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Нікополь" і "Бердянськ"- буксирують з порту Керч до погодженого місця передачі українській стороні, яка відбудеться 18 листопада", - повідомили Інтерфаксу в прес-службі прикордонного управління ФСБ Росії.

За даними керченських інформаційних сайтів, три українських кораблі близько 10:30 за київським часом вийшли з території Генмола в Керчі на сході анексованого Росією Криму.

"Кожне судно супроводжує буксир, попереду рухається берегова охорона", - повідомляє кореспондент "Керчь.ФМ", який стежить за ситуацією з гори Мітрідат.

Телеканал "Крим 24" під час трансляції наживо з Керчі показав відеокадри переміщення "каравану".

За даними російського видання "Крыминформ", кораблі мають передати у нейтральних водах Чорного моря.

Українське видання "Крим.Реалії" також повідомляє, що українські кораблі вирушили вранці з Керченської протоки, і їх, ймовірно, зустрічатимуть у Чорному морі українські буксири.

Видання "Думская" пише, що передача кораблів може відбутися у Чорному морі, недалеко від мису Тарханкут.

Офіційно українська влада ще не повідомляла про початок процесу передачі.

Раніше помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що процес передачі з РФ на Україну трьох кораблів, затриманих в листопаді минулого року в Керченській протоці, знаходиться в завершальній стадії.

Як їх захопили

25 листопада 2018 російські прикордонники затримали, застосувавши зброю, український буксир "Яни Капу" та малі бронекатери "Нікополь" і "Бердянськ", які рухалися з Одеси до Маріуполя. На них перебувало 24 українських військових, кількох моряків було поранено.

Україна звинуватила Росію у порушенні конвенції ООН з морського права та україно-російського договору про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки. Через таку ситуацію Київ подав позов до Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

У травні трибунал ухвалив рішення, згідно з яким Росія мала негайно звільнити моряків та захоплені кораблі.

Натомість, російське ФСБ назвало ті події "провокацією". Росія твердила, що Україна належним чином не повідомила її про проходження своїх кораблів через Керченську протоку.

24 українських моряки майже рік перебували у СІЗО Москви, лише 7 вересня їх звільнили разом із іншими українцями, що перебували за ґратами на території Росії та анексованого Криму.

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