"Нахріна нам такий союз?" Лукашенко оцінив перспективи інтеграції з Росією

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Нам кожного року підсовують нові умови. І в результаті ми в економіці щось втрачаємо, втрачаємо і втрачаємо", - обурювався президент Білорусі російською політикою

Поки не будуть вирішені питання з постачанням до Білорусі вуглеводнів і зняттям торгових бар'єрів, на підписання дорожніх карт щодо інтеграції з Росією можна не розраховувати, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

У неділю в Білорусі відбуваються парламентські вибори, і після голосування на виборчій дільниці президент Білорусі оцінив перспективи інтеграції з Росією.

Лукашенко зауважив, що щорічний дефіцит торгівлі з Росією становить до 9 млрд доларів і недопуск білоруських товарів на російські ринки не дозволяє зменшити цей дефіцит.

"Ти коли вступаєш в якесь об'єднання, розраховуєш, що з кожним місяцем і роком буде краще. А що відбувається у нас? Нам кожного року підсовують нові умови. І в результаті ми в економіці щось втрачаємо, втрачаємо і втрачаємо", - зауважив Лукашенко.

"Нахріна потрібен кому такий союз? Я вже вам просто, по-селянськи говорю!" - сказав Лукашенко.

Фразу "по-селянськи" тут же процитували незалежні видання, але державні без цитати переказали позицію білоруського президента про те, що Білорусі не потрібен збитковий союз.

Лукашенко підкреслив, що Білорусь нічого не просить у Росії, але вимагає рівних умов для суб'єктів господарювання.

Мінськ неодноразово нагадував, що саме рівність в доступу на ринки, торгівля без вилучень і обмежень були закладені в союзний договір 1999 року, буквального виконання якого зараз наполегливо вимагає Москва.

У Білорусі та Росії створені робочі групи і готуються дорожні карти щодо поглиблення інтеграції. Інтеграційні документи, як повідомлялося раніше, президенти Білорусі і Росії мають намір підписати 8 грудня, у день 20-річчя утворення союзної держави.

"Жоден документ мною не буде підписаний, якщо він буде суперечити Конституції (Білорусі. - Ред.) І фундаментальним принципам нашого суспільства", - заявив Лукашенко.

Він додав: "Не партеся в цьому напрямку, я не менший патріот, ніж ви".

"Засинілими пальцями триматися за крісло не буду"

За словами Лукашенка, він буде балотуватися на новий президентський термін, якщо його попросить про це народ.

"Якщо люди мене не підтримають на якихось виборах - я на них не ображуся. Я вже попрацював достатню кількість років", - сказав Лукашенко.

"Це ви думайте, висуватися мені на цих виборах чи ні. Якщо ви цінуєте стабільність, розвиток держави, щоб вас не продали і не загнали нікуди, - будь ласка, прийдіть і скажіть: послухай, президенте, ти ще здоровий", - натякнув білоруський президент.

"Якщо не попросите - я ніколи не буду висувати свою кандидатуру. Я ж сказав, засинілими пальцями триматися за крісло не буду. Повірте, це не таке м'яке крісло!" - звернувся він до журналістів.

Президентські вибори в Білорусі мають відбутися у 2020 році.

Зі слів Лукашенко випливає, що він планує балотуватися і на сьомий термін, в 2025 році, "якщо народ попросить".

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