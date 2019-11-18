Штурм "гонконгського Майдану": поліція оточила університет

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поліція застосовує сльозогінний газ і гумові кулі

Поліція оточила сотні гонконгських протестувальників у кампусі Політехнічного університету. Їх закликають зняти маски, "кинути зброю" та "упорядковано вийти".

Сутички перед цим тривали всю ніч - правоохоронці застосовували сльозогінний газ та водомети, а мітингувальники відповідали камінням та коктейлями Молотова. Також повідомляють про поранення поліцейських стрілами з луків, які застосовують протестувальники.

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О 5:30 понеділка за місцевим часом поліція пробувала штурмувати кампус, але її зупинили численні коктейлі Молотова.

Потім група з близько сотні мітингарів намагалася втекти з університету через тунель, але поліція застосувала сльозогінний газ, багатьох затримала, решта повернулися до кампуса.

Зі світанком ще десятки людей намагалися залишити територію, але поліція зупинила вихід газом та гумовими кулями. "Велика група бунтівників у масках… раптово кинулися на кордони поліції", - пояснили це правоохоронці.

Копирайт изображения Reuters Image caption Серед затриманих протестувальників - багато травмованих

За даними президента студентської спілки Політехнічного університету Гонконгу Кена Ву, у самому кампусі можуть залишатися до 500 людей.

Копирайт изображения twitter.com/hkpoliceforce Image caption У гонконгській поліції опублікували фото поліцейських, поранених стрілами

За його словами, у них є свіжа вода, але мало їжі.

Поліція Гонконгу закликає всіх, хто перебуває в університеті, "кинути їхню зброю та небезпечні предмети, зняти протигази" й "упорядковано" вийти з кампуса через один з виходів.

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"Вони мають слідувати інструкціям поліції та не проривати поліцейські кордони", - додають правоохоронці.

"Угода з поліцією"

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Раніше голова Політехнічного університету професор Чін-Гуан Тенг випустив відеозвернення до протестувальників, у якому завірив їх, що він уклав угоду з правоохоронцями.

За його словами, якщо протестувальники погодяться вийти з кампуса, він "особисто супроводжуватиме" їх до поліцейського відділку, де "буде гарантувати, що вашу справу розглядатимуть чесно".

Демонстранти там кілька днів - кампус перетворився на осередок після останньої ескалації зіткнень.

Один зі студентів розповів агенції Reuters: "Спочатку я був дуже переляканий і панікував тут, тому що поліція сказала, що всі, хто перебуває в університеті, будуть заарештовані за заколот і засуджені до 10 років чи більше".

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"Але зараз я дуже спокійний і вірю, що всі, хто всередині нашого університету, залишаться разом", - додав він.

Протести у Гонконгу почалися влітку й спрямовані проти того, щоб район, який є частиною Китаю, але живе за моделлю "одна країна, дві системи урядування", все більше контролювався Пекіном.

Зіткнення вже закінчилися кількома смертями та сотнями поранених.

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