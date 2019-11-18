У Білорусі жоден опозиціонер не потрапив до парламенту. Лукашенко: "Яка різниця?"

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ЦВК Білорусі оприлюднила списки новообраних депутатів до нижньої палати парламенту країни. Це - "попередні дані", відзначають в офіційній агенції "Белта".

А опозиційне медіа "Белсат" додає: "До складу нижньої палати парламенту не потрапив жоден опозиціонер".

"Яка різниця президенту, буде там три-чотири оскаженілих опозиціонери чи ні?" - запитував напередодні президент Олександр Лукашенко.

Нудні вибори

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Білоруські вибори в неділю загалом пройшли без опозиції.

Майже всіх опозиційних кандидатів відсіяли під час реєстрації та агітаційного періоду виборчої кампанії.

На думку аналітиків, ці вибори були не цікаві виборцям, адже їхній результат був визначений заздалегідь.

За повідомленням білоруського Центрвиборчкому, ще за чотири години до закінчення голосування вибори офіційно відбулися у всіх білоруських областях і виборчих округах.

Явка склала 77,2%.

Офіційні результати виборів білоруське ЦВК оприлюднить 22 листопада, утім, уже в ніч проти понеділка "Белта" опублікувала попередній список новообраних депутатів.

Вони вперше зберуться на сесію вже 6 грудня.

Оцінка Лукашенка

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"Яка різниця президенту, буде там три-чотири оскаженілих опозиціонери чи ні?"- так відгукнувся Олександр Лукашенко про вибори в Національні збори - нижню палату парламенту.

Хоча в неділю офіційні білоруські ЗМІ поширили схвальні висловлювання спостерігачів від СНД про організацію виборчого процесу в країні, Євросоюз вже багато років не визнає президентські і парламентські вибори в Білорусі такими, що відповідають міжнародним стандартам.

Сам президент Лукашенко, спілкуючись після голосування з журналістами на виборчій дільниці, заявив, що з приводу визнання Заходом виборів "паритися не звик".

Глава Білорусі вважає, що "це репетиція головних виборів", маючи на увазі президентські вибори наступного рку.

Він додав, що збирається балотуватися на них, "якщо народ попросить".

Верхня палата білоруського парламенту - сенат, що не обирається народом, - вже практично сформована: по вісім сенаторів від кожної області та вісім від Мінська представили місцеві Ради депутатів. Ще вісім призначить своїм указом президент Лукашенко.

Відмови

131 потенційному кандидату відмовили в реєстрації - переважно через визнання недійсними підписів підтримки і неточності в деклараціях про доходи та майно.

Ще 13 уже зареєстрованих кандидатів були зняті з перегонів виборчкомами, що заявили про порушення виборчого законодавства.

33 кандидати відмовилися від участі у виборах самі.

Тактика опозиції

Image caption Серед 13 знятих із виборів кандидатів шестеро представляють опозиційний рух "Європейська Білорусь"

Білоруські опозиційні сили цього разу висунули в депутати не лідерів опозиційних партій і рухів, а активістів, щодо яких було менше арештів та адміністративних протоколів.

"Показати виборцю нових, позитивних осіб, обговорити проблеми, які стоять перед нами і шляхи виходу з кризи", - так визначив передвиборчу стратегію Євген Афнагель, один з координаторів білоруської опозиції.

"Ми чудово розуміємо, що вибори фальсифікуються, влада не допустить опозицію до парламентської трибуни", - сказав він.

"Ми показуємо, що у країни є інші, демократичні шляхи розвитку, що зміни можливі і вони близькі. І є люди, які готові брати відповідальність за майбутнє", - додав пан Афнагель.

"Ми готуємося до президентських виборів, які відбудуться в наступному році, і об'єднуємо супротивників Лукашенка, яких сьогодні в Білорусі абсолютна більшість", - наголосив опозиціонер.

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