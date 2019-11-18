ДБР просить зняти недоторканність з Порошенка

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Державне бюро розслідувань направило до Генеральної прокуратури проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку.

"Зважаючи на високу увагу суспільства до стану досудового розслідування кримінальних проваджень, учасником яких є п'ятий президент України, інформуємо, що слідчі центрального апарату ДБР скерували до Генпрокуратури України проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України", - йдеться в повідомленні ДБР.

Крім цього, слідчі направили до прокуратури проєкт подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності пана Порошенка.

За даними ДБР. мова йде про розслідування справи щодо "можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року".

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