Наловили бомб: діти магнітом витягли зі ставка іржаві снаряди
Троє дітей у східній Німеччині за допомогою потужного магніту виловили зі ставка два іржаві снаряди та кулі часів Другої світової війни.
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Від небезпечної знахідки ніхто не постраждав.
Все сталося у містечку Ордруф, що у землі Тюрінгія.
Діти, які знайшли боєприпаси, зателефонували у поліцію, й та очепила ставок.
Наразі невідомо, звідки там взялися снаряди, утім біля самого містечка свого часу був військовий полігон Вермахту, а пізніше - радянського контингенту в НДР. Крім того, тут йшли бої наприкінці Другої світової війни.
Поліція закликала всіх, хто знайде у цій місцевості схожі предмети, не чіпати їх та одразу повідомляти правоохоронцям.
Попри те, що снаряди пролежали під водою понад півстоліття, існує небезпека вибуху через спонтанну дію іржавих детонаторів.
В Україні
Схожа проблема зі старими боєприпасами існує і в Україні.
Щомісяця у різних регіонах виявляють та знешкоджують артснаряди, міни та фугаси часів Другої світової війни.
Наприклад, 14 листопада такий арсенал знищили на Хмельниччині: 1 артилерійський снаряд калібру 100 мм, 4 артилерійських снаряди калібру 85 мм, 20 артилерійських снарядів калібру 76 мм, один 45 мм артснаряд, одну мінометну міну калібру 82 мм та авіабомби АО-10.
А 12 листопада піротехніки знешкодили артснаряд та авіабомбу на Житомирщині.
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