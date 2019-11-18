Наловили бомб: діти магнітом витягли зі ставка іржаві снаряди

Копирайт изображения Німецька поліція Image caption Навіть іржаві снаряди можуть вибухнути при необережному поводженні

Троє дітей у східній Німеччині за допомогою потужного магніту виловили зі ставка два іржаві снаряди та кулі часів Другої світової війни.

Від небезпечної знахідки ніхто не постраждав.

Все сталося у містечку Ордруф, що у землі Тюрінгія.

Діти, які знайшли боєприпаси, зателефонували у поліцію, й та очепила ставок.

Наразі невідомо, звідки там взялися снаряди, утім біля самого містечка свого часу був військовий полігон Вермахту, а пізніше - радянського контингенту в НДР. Крім того, тут йшли бої наприкінці Другої світової війни.

Поліція закликала всіх, хто знайде у цій місцевості схожі предмети, не чіпати їх та одразу повідомляти правоохоронцям.

Попри те, що снаряди пролежали під водою понад півстоліття, існує небезпека вибуху через спонтанну дію іржавих детонаторів.

В Україні

Копирайт изображения ДСНС Україна Image caption Знищення арсеналу часів Другої світової війни в Україні - так вибухають артснаряди і авіабомби, яким більше 70 років

Схожа проблема зі старими боєприпасами існує і в Україні.

Щомісяця у різних регіонах виявляють та знешкоджують артснаряди, міни та фугаси часів Другої світової війни.

Наприклад, 14 листопада такий арсенал знищили на Хмельниччині: 1 артилерійський снаряд калібру 100 мм, 4 артилерійських снаряди калібру 85 мм, 20 артилерійських снарядів калібру 76 мм, один 45 мм артснаряд, одну мінометну міну калібру 82 мм та авіабомби АО-10.

А 12 листопада піротехніки знешкодили артснаряд та авіабомбу на Житомирщині.

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