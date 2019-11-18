Копирайт изображения Warner Bros Image caption Актор Хоакін Фенікс став одним з кращих втілень Джокера з коміксів про Бетмена. Утім, це зовсім не дитяча історія, що наклало відбиток на його рейтинг допуску для глядачів

"Джокер" став першим в історії фільмом категорії R, який зібрав у світовому прокаті більше 1 млрд доларів.

Це вже не перший його рекорд в історії кінематографу.

Рейтинг R, який запроваджений у Сполучених Штатах, означає, що на його перегляд діти і підлітки віком до 16 років обов'язково мають іти у супроводі дорослого.

До цього найбільш фінансово успішними такими стрічками були "Дедпул 2" (785 млн доларів) та "Дедпул" (783 млн доларів) - обидва з Райаном Рейнольдсом у головній ролі.

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"Джокер", який вийшов у прокат у США ще на початку жовтня, навіть на минулих вихідних увійшов до топ-10 найкращих фільмів у американських кінотеатрах, зібравши за вікенд 31 млн доларів. Він посів сьоме місце, а першою була автобіографічна драма "Форд проти Феррарі", яка в українському прокаті йде під назвою "Аутсайдери".

На платформі IMDB "Джокер" має рейтинг 8.8, що є найкращим показником для цього року.

Ще один історичний рекорд

Раніше фільм з Хоакіном Феніксом у головній ролі вже став найприбутковішим фільмом на основі коміксів за всю історію.

І це попри те, що "Джокер" не мав прокату в Китаї, де не показують стрічки з надмірною (на думку місцевих цензорів) кількістю насилля та сексу.

Інша екранізація коміксів - "Месники: Звершення" - загалом наразі заробила більше коштів, однак "Джокер" обходить її за прибутковістю, оскільки його зйомки коштували майже у п'ять разів менше (62,5 млн доларів витратили на "Джокера" проти 356 млн доларів витрачених на останніх "Месників").

Копирайт изображения Disney Image caption "Джокер" має уп'ятеро менший бюджет, ніж "Месники: Завершення"

Фільм режисера Тодда Філліпса є сайд-історією фантастичної саги про Бетмена, у якій розповідається про життя одного з головних його супротивників - Джокера.

Кримінальна та психологічна драма, де Джокера зіграв Хоакін Фенікс, є одним з головних претендентів на цьогорічний Оскар.

Копирайт изображения Warner Bros Image caption Артур Флек (майбутній Джокер)- хворий, незрозумілий для оточуючих дивак, який хоче смішити людей

Водночас стрічку критикують за те, що вона змушує співпереживати вбивці та, на думку деяких оглядачів, може викликати агресію. Через це фільм у Нью-Йорку навіть показували у присутності поліцейських у кінозалах.

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