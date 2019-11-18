У Тбілісі поліція розганяє протестувальників

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У Тбілісі протестувальники заблокували будівлю парламенту, після чого поліція почала відтісняти людей.

Протести опозиції у Тбілісі почались кілька днів тому через провал виборчої реформи.

Десятки учасників акції протесту намагаються чинити опір, проте під тиском переважаючих сил поліції їм доводиться відступати.

На трансляції, яку поширив у Facebook Міхеіл Саакашвілі, видно штовханину протестувальників та поліції.

До початку спецоперації поліція дала учасникам акції протесту 30 хвилин для того, щоб вони покинули територію біля парламенту.

Протестувальники зустріли спецназ з піднятими руками на знак своїх мирних намірів.

"Ми проти насильства", - чути голос в гучномовці, передає кореспондент ВВС.

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За повідомленням "Інтерфаксу", поліцейські почали використовувати для розгону протестувальників водомети і кийки.

Раніше МВС Грузії розповсюдило заяву з вимогою до лідерів опозиції припинити незаконні дії.

Лідери опозиції відмовляються виконувати вимоги поліції.

"Ми володіємо мандатом народу, який вважає, що чинний парламент може відновити роботу тільки підписанням заяви про розпуск уряду і призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою", - заявив журналістам лідер опозиційної партії "Нова Грузія" Георгій Вашадзе.

Напередодні в столиці Грузії почалася акція протесту з вимогою розпуску парламенту і призначення дострокових виборів.

Провалена реформа

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Протести почалися після того, як парламент Грузії провалив план виборчої реформи, згідно з якою такі вибори повинні були пройти повністю за пропорційною системою.

Введення пропорційного представництва зажадали учасники багатотисячних протестів, що спалахнули в Тбілісі в червні після візиту до Грузії російського депутата Сергія Гаврилова.

Тоді правляча партія "Грузинська мрія" пішла на поступки і пообіцяла провести парламентські вибори в жовтні 2020 року повністю за пропорційною системою.

Однак парламент не зміг набрати необхідної кількості голосів, щоб схвалити цю реформу. Законопроекту не вистачило 12 голосів.

Зараз парламентські вибори в Грузії проходять за змішаною системою. У наступний парламент, як і раніше, 77 депутатів обиратимуть за пропорційною, а 73 депутата за мажоритарною системою.