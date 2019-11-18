Копирайт изображения Reuters Image caption Президент Трамп називає розпочату проти нього процедуру імпічменту "полюванням на відьом"

Президент Трамп каже, що йому подобається ідея щодо свідчень у справі власного імпічменту.

Після того, як впродовж вихідних заслухати свідчення президента запропонувала спікер Палати представників Ненсі Пелосі, президент Трамп написав у Twitter, що "уважно розгляне" таку можливість.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump ....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 листопада 2019 р.

Ініційоване Демократичною партією розслідування стосується того, чи не заблокував президент Трамп допомогу Україні в обмін на розслідування, пов'язане із ексвіцепрезидентом Джо Байденом, який може стати конкурентом Трампа від демократів на наступних президентських виборах.

Президент-республіканець назвав ініціативу імпічменту "полюванням на відьом".

У неділю Ненсі Пелосі заявила, що президент "може розповісти усю правду, яку хоче, якщо хоче" перед конгресменами.

У своїх твітах у відповідь президент Трамп назвав спікера Пелосі "наша божевільна, нічого не робляча" спікер, але заявив, що розгляне можливість свідчень, "щоб повернути Конгрес до роботи".

Президент Трамп опинився під новою хвилею критики за свої твіти після того, як під час відкритих свідчень колишнього посла США в Україні марі Йованочив, він написав про неї: "Скрізь, де була Марі Йованович, справи йшли погано".

Дипломату довелося коментувати твіт президента перед конгресменами, а також, фактично, в режимі "прямого ефіру", адже її свідчення транслювали низка ЗМІ, зокрема, і ВВС.

Імпічмент - це перша частина політичного процесу, за допомогою якого Конгрес може усунути президента з посади.

Якщо після слухань палата представників проголосує за імпічмент, то сенат змушений буде почати розгляд цієї справи.

Для усунення президента в сенаті необхідно дві третини голосів - малоймовірно в цьому випадку, адже партія Трампа контролює верхню палату.

В історії США процедуру імпічменту застосували до двох президентів - Білла Клінтона та Ендрю Джонсона, але жодного з них не визнали винними.

Президент Річард Ніксон подав у відставку ще до того, як його могли відправити через імпічмент.

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