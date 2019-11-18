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17 листопада на Netflix вийшов третій сезон серіалу "Корона" (The Crown). Він розповідає про життя королівського дому Британії від середини 1960-х до середини 1970-х, і залишається головним кінофільмом про королеву Єлизавету ІІ, її родину та оточення.

У третьому сезоні майже повністю змінили акторський склад. Журнал Rolling Stone навіть іронізував, що сага про королівську родину перетворилася на "бондіану".

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У ролі Єлизавети ІІ тепер Олівія Колман, одна з провідних сучасних британських актрис. Вона була зіркою серіалів "Вбивство на пляжі" (Broadchurch) та "Непотріб" (Fleabag).

Колман вже грала королеву у повнометражному фільмі "Гайд-парк на Гудзоні" (2012), який провалився у прокаті. Проте за роль королеви Анни Стюарт у фільмі "Фаворитка" Олівія Колман отримала "Оскара".

Другу головну роль - принцеси Маргарет - грає Хелена Бонем Картер, яку сім разів номінували на "Еммі". Вона відома за роллю Беллатриси Лестрендж із фільмів про Гаррі Поттера, а також зіграла королеву-мати у "Король говорить" (2010).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нові обличчя королівської родини у "Короні"-3: Ерін Догерті (принцеса Анна), Хелена Бонем Картер (принцеса Маргарет) та Олівія Колман (Єлизавета ІІ)

У ролі чоловіка королеви принца Філіпа цього разу - Тобіас Мензис, відомий за театральними ролями в Лондоні.

Замість Вінстона Черчилля, який відійшов від справ, один з головних героїв серіалу - Гарольд Вілсон, обраний прем'єр-міністром у 1965 році.

У наступні п'ять років його уряд проведе багато соціально-політичних реформ, зокрема, легалізує аборти, декриміналізує гомосексуалізм, але не впорається з економічними проблемами і у 1970-му піде у відставку.

Роль Гарольда Вілсона, яку вже відзначили у перших рецензіях, грає Джейсон Воткінс, який раніше грав у невеликих британських серіалах.

Як і у попередніх двох сезонах, у третьому є дві сюжетні лінії. Перша - події в середині самого королівського двору, стосунки між членами родини, народження спадкоємців та їх виховання.

Копирайт изображения Netflix/PA Image caption Гарольд Вілсон у виконанні Джейсона Воткінса - один з головних героїв серіалу

Друга сюжетна лінія - масштабні події у самій Британії через призму їх сприйняття королевою та її оточенням.

В цьому сенсі третій сезон є дуже цікавим: триває деколонізація Британської імперії, народження бітломанії, перша і поки що єдина перемога Англії на чемпіонаті світу з футболу.

У серіалі також показана одна з головних техногенних катастроф в історії Британії - у жовтні 1966 році у валлійському містечку Аберфан завалилася гора, у якій видобували вугілля. Її рештки завалили школу, де в актовому залі зібралися учні в останній перед канікулами навчальний день. Тоді загинули 116 дітей та 28 дорослих.

У серіалу і далі досить високий глядацький рейтинг: 8,7 з 10 (загалом проголосували понад 90 тисяч користувачів) на сайті IMDb.

Критики у захваті від гри Колман та Бонем Картер. Єдина, але серйозна претензія: скоріше б Netflix випустив наступний сезон про кінець 1970-х та 1980-ті. Там Маргарет Тетчер гратиме ще одна велика британська актриса - Джилліан Андерсон.

Також там з'явиться принцеса Діана, - на початку жовтня стало відомо, що це буде перша велика роль Емми Коррін.

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