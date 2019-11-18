Газпром послав новий контракт по факсу. Нафтогаз обіцяє "конструктивну відповідь"

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Російський "Газпром" надіслав українському "Нафтогазу" офіційну пропозицію щодо того, як він бачить продовження транспортування російського газу територією України.

Про це "Газпром" спочатку повідомив у своєму Facebook, а з посиланням на нього - більшість російських та українських ЗМІ.

Проте у "Нафтогазі" впродовж кількох годин очікування казали, що поки що не бачили пропозицій, аж поки виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко у своєму Facebook не повідомив, що пропозиція "Газпрому" надійшла факсом.

"Уважно її вивчимо і надамо конструктивну відповідь найближчим часом", - написав Юрій Вітренко.

Що пропонують у "Газпромі"?

Пропозиції, перераховані у повідомленні "Газпрому", не є новими чи неочікуваними, - в тому чи іншому вигляді вони вже були озвучені керівництвом компанії та навіть президентом Росії, і обговорювалися під час переговорів між "Нафтогазом" і "Газпромом" за посередництва Єврокомісії.

Вони полягають у наступному:

нова угода (чи подовження чинної) про транзит російського газу територією України буде укладена лише на 1 рік,

"необхідна умова" подовження чинного або укладення нового контракту - відмова від "взаємних претензій" в міжнародному арбітражі та скасування судових претензій,

скасування штрафу, накладеного на "Газпром" Антимонопольним комітетом України,

відкликання клопотання "Нафтогазу" про ініціювання Єврокомісією розслідування проти "Газпрому".

У "Газпромі" також радять "Нафтогазу" подумати і про відновлення імпорту російського газу напряму, від чого "Нафтогаз" відмовився у листопаді 2015 року.

Що кажуть в "Нафтогазі"?

Раніше у "Нафтогазі" вже коментували подібні пропозиції "Газпрому". Голова компанії Андрій Коболєв підрахував, що "обнулення взаємних претензій" обійдеться Києву у 22 млрд доларів, включно із 2,6 млрд доларів чистого виграшу у Стокгольмському арбітражі, які "Нафтогаз" розраховує стягнути з Газпрому через суди.

До того ж, як вважає керівник "Нафтогазу", претензії навряд чи можна назвати взаємними:

"Шукаю і не знаходжу в озвучених в медіа пропозиціях зустрічні кроки Росії на співставні суми. Хіба так виглядає "обнулення" взаємних претензій?", - писав він у Facebook.

Що ж до відновлення прямих закупок російського газу, то тут Андрій Коболєв наводить розрахунки, як вони відбувалися у минулому, і як - зараз:

"Сухі цифри:

- у 2013 році, коли у нас була знижка "за флот в Криму" і ми купували газ майже виключно у Газпрому, на транзиті ми заробили 3 мільярди доларів, а за імпортований газ заплатили Росії більше 5 мільярдів. Від'ємна різниця між доходами за транзит та видатками на купівлю газу - більше 2 мільярдів доларів.

- у 2018 році, коли ми вже перейшли від "дешевого" російського газу на "дорогий" європейський і не мали жодних політичних знижок, на транзиті заробили 2,7 мільярди доларів, а на закупівлю витратили 2,1 мільярди. Позитивна різниця для нас склала 600 мільйонів доларів".

Загалом, за словами керівника "Нафтогазу", "ніщо не обходиться Україні так дорого, як дешевий російський газ".

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