Хатія Деканоїдзе: Протест триває. Іншого виходу у Грузії немає

Копирайт изображения UNIAN Image caption Колишня керівниця поліції України - серед лідерів протестів у Грузії

Поліція Тбілісі ліквідувала намети і спробувала відтіснити протестувальників від будівлі парламенту Грузії за допомогою водометів.

Проте частина мітингувальників залишилась, а лідери опозиції, серед яких колишня голова Нацполіції України Хатія Деканоїдзе, анонсували продовження протестів.

У МВС Грузії повідомили, що в ході акції затримали 37 осіб за непокору вимогам поліції і хуліганство. Постраждали шість осіб, з них четверо учасників акції і двоє співробітників правоохоронних органів.

Поліція відновила рух автомобілів по центральному проспекту Руставелі біля парламенту, який був закритий з 14 листопада, коли почалися протести.

Прихильники опозиції заблокували парламент і повісили замки на його ворота 17 листопада з вимогою провести дострокові вибори за чисто пропорційною виборчою системою.

Обіцянку про проведення таких виборів з пропорційною системою влада Грузії дала опозиції та народу ще під час масових протестів влітку цього року. Проте не виконала її.

18 листопада поліція витіснила частину протестувальників за допомогою водометів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Намети, які стояли біля парламенту

Десятки учасників акції протесту, які зібралися біля будівлі парламенту, намагалися чинити опір поліції.

Кореспондент ВВС повідомив, що намети, які протестувальники розбили біля входів до парламенту і на проїжджій частині центрального проспекту, прибрали. Будівлю парламенту розблокували.

Ввечері парламент відновив роботу: спікер Арчіл Талаквадзе приніс на засідання бюро ланцюг і замок, якими учасники протесту закрили входи в будівлю. Він висловив жаль і з приводу того, що проєкт реформи не був схвалений парламентом, і з приводу того, що дискусія вийшла за рамки мирного протесту, і запропонував повернути ланцюг і замок протестувальникам.

Копирайт изображения Getty Images

"Вчора представники парламентської опозиції в прямому ефірі повісили замок на ворота парламенту, - сказав він. - Хочу нагадати, що це ті люди, які свого часу повісили замок на права людини, медіа, приватну власність, на інститути і ідею свободи країни".

"Сьогодні вони намагалися зробити те ж саме - повісити замок на парламент Грузії. Тому я хочу передати їм на пам'ять розірваний ланцюг і замок, які символічно виражають їхні цінності і підходи до громадян і держави".

Мітинг фактично закінчився, але частина протестувальників все ще залишилась біля будівлі парламенту.

Копирайт изображения Reuters

Організатори обіцяють нові акції протесту.

"Протест триває. Іншого виходу у громадян і суспільства Грузії немає. Ми вирішили реально досягти виконання тих вимог, які висунули кілька днів тому", - каже Хатія Деканоїдзе з опозиційної партії "Єдиний національний рух ".

Пані Деканоїдзе є соратником колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який зараз живе в Україні. Пані Деканоїдзе в 2015-2016 роках жила в Україні й працювала керівником Національної поліції. Вона отримала громадянство України.

Міхеіл Саакашвілі неодноразово обіцяв повернутись до Грузії, де проти нього відкрито кілька кримінальних справ, та боротись проти нинішньої влади країни.

Проти насильства

До початку спецоперації поліція дала учасникам акції протесту 30 хвилин для того, щоб вони покинули територію біля парламенту.

Протестувальники зустріли спецназ з піднятими руками на знак своїх мирних намірів.

"Ми проти насильства", - було чути голос в гучномовці, передає кореспондент ВВС.

Копирайт изображения Getty Images

Поліцейські використовували для розгону протестувальників водомети і кийки.

Раніше МВС Грузії розповсюдило заяву з вимогою до лідерів опозиції припинити незаконні дії.

Лідери опозиції відмовляються виконувати вимоги поліції.

"Ми володіємо мандатом народу, який вважає, що чинний парламент може відновити роботу тільки підписанням заяви про розпуск уряду і призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою", - заявив журналістам лідер опозиційної партії "Нова Грузія" Георгій Вашадзе.

Напередодні в столиці Грузії почалася акція протесту з вимогою розпуску парламенту і призначення дострокових виборів.

Провалена реформа

Протести почалися після того, як парламент Грузії провалив план виборчої реформи, згідно з якою такі вибори повинні були пройти повністю за пропорційною системою.

Запровадження пропорційного представництва зажадали учасники багатотисячних протестів, що спалахнули в Тбілісі в червні після візиту до Грузії російського депутата Сергія Гаврилова.

Копирайт изображения Reuters

Тоді правляча партія "Грузинська мрія" пішла на поступки і пообіцяла провести парламентські вибори в жовтні 2020 року повністю за пропорційною системою.

Однак парламент не зміг набрати необхідної кількості голосів, щоб схвалити цю реформу. Законопроєкту не вистачило 12 голосів.

Зараз парламентські вибори в Грузії проходять за змішаною системою. У наступний парламент, як і раніше, 77 депутатів обиратимуть за пропорційною, а 73 депутата за мажоритарною системою.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!