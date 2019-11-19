США визнали законність окупованих Ізраїлем єврейських поселень

Копирайт изображения Reuters Image caption Поселення на Західному березі річки Йордан

Сполучені Штати змінили свою позицію щодо єврейських поселень на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан.

Вашингтон більше не вважає їх такими, що порушують міжнародне право.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео. Він сказав також, що статус Західного берега має вирішуватися шляхом переговорів між Ізраїлем і палестинцями.

"Ми довго дотримувалися цієї політики... І вона не працювала. Це факт, і цьому є свідчення. Те, що ми зробили сьогодні - ми визнали реалії, які є на місцях. Зараз ми оголосили, що поселення як такі не є незаконними згідно з міжнародним правом", - сказав Майк Помпео, виступаючи перед пресою.

"Ми надали Ізраїлю і палестинцям простір для того, щоб спільно знайти політичне вирішення цієї дуже, дуже важкої проблеми. Ми думаємо, що насправді ми збільшили ймовірність... того, щоб воно було успішним. Я сподіваюся, що ми рушимо вперед в цьому питанні до того, як пройде дуже багато часу ", - заявив держсекретар США.

Це рішення Вашингтона докорінно відрізняється від позиції, якої дотримувалася адміністрація президента Барака Обами.

Рік тому США визнали Єрусалим столицею Ізраїлю, що викликало хвилю обурення у Палестині.

Реакція Ізраїлю

"Сьогодні Сполучені Штати ухвалили важливе політичне рішення, яке виправляє історичну помилку. Адміністрація Трампа ясно відкинула помилкові твердження про те, що ізраїльські поселення в Іудеї і Самарії по своїй суті є незаконними згідно з міжнародним правом", - заявив офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Заяву Помпео вітав і лідер партії-переможця на вересневих виборах в Ізраїлі "Кахоль-Лаван" Бенні Ганц.

Копирайт изображения AFP Image caption У поселеннях живе близько пів мільйона людей

"Я аплодую уряду США за цю важливу заяву, яка знову продемонструвало тверду позицію щодо Ізраїлю і його прихильності безпеці і майбутнього всього Близького Сходу, - заявив Бенні Ганц. - Доля поселень і жителів Іудеї і Самарії повинна визначатися угодами, які відповідають вимогам безпеки та сприяють миру".

Реакція Палестини

Представник лідера Палестинської автономії Махмуда Аббаса заявив, що рішення США повністю суперечить міжнародному праву.

Керівник "Організації визволення Палестини" Саїб Ерекат сказав: "Цією заявою адміністрація Трампа демонструє, до якої міри вона загрожує світу своїми постійними спробами підмінити міжнародне право законом джунглів".

"Відтепер міжнародна спільнота має вжити усіх необхідних заходів у відповідь, щоб протидіяти безвідповідальній поведінці США, яка представляє загрозу стабільності, безпеці і спокою у світі. Досягнення миру в Палестині, Ізраїлі і на всьому Близькому Сході неможливе, поки не стане вільною і незалежною Палестинська держава в кордонах 1967 року зі столицею в Східному Єрусалимі", - заявив він.

Запобіжні заходи

Після виступу Помпео посольство США в Єрусалимі попередило американських громадян про те, що поїздки в Єрусалим, на Західний берег і в сектор Газа можуть бути небезпечні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поселення заснували на землях, окупованих Ізраїлем в 1967 році

"Посольство США радить громадянам США, які перебувають в Єрусалимі, на Західному березі або в секторі Газа чи планують поїздку туди, зберігати високий рівень пильності і зробити відповідні кроки, щоб посилити заходи безпеки в нинішній ситуації", - йдеться в заяві посольства.

"Особи і групи, що виступають проти нещодавньої заяви держсекретаря США, можуть бути націлені на урядові об'єкти, приватні інтереси і громадян США", - попереджає посольство.

Коротка історія питання

Єврейські поселення були засновані ізраїльтянами на землях, окупованих Ізраїлем в ході війни 1967 року. Вони довго були одним з головних предметів суперечки між Ізраїлем і Палестинською автономією, яка вважала поселення перешкодою до укладення миру.

Палестинці наполягали на тому, що ці території повинні увійти до складу майбутньої палестинської держави. У 140 поселеннях, побудованих Ізраїлем на території Західного берега річки Йордан з 1967 року, живе близько 500 тис людей.

Позиція США з питання єврейських поселень змінюється не вперше. У 1978 році адміністрація президента Картера заявила, що будівництво цивільних поселень не відповідало міжнародному праву.

Однак в 1981 році президент Рональд Рейган виступив з іншою заявою: він сказав, що не вірить, що єврейські поселення були по суті незаконними. Однак позиція США змінилася при президенті Обамі.

Обама під кінець свого другого президентського терміну в 2016 році відмовився накласти вето на резолюцію ООН, яка засуджує Ізраїль і вимагає зупинки будівництва поселень.

Нинішня заява адміністрації Трампа свідчить про різку зміну позиції США з питання єврейських поселень.

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