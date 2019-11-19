Зеленський пожартував з Тимошенко: раз на п'ять років йде в опозицію

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Володимир Зеленський у жартівливій формі відповів Юлії Тимошенко, яка напередодні заявила про свій похід в опозицію і відмову президента залучити до влади представників її команди.

Юлія Тимошенко розповіла про це під час вчорашнього ефіру на телеканалі ICTV.

Лідер партії "Батьківщина" почала жорстко критикувати президента Зеленського після ухвалення минулого тижня у першому читанні проєкту закону про скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі.

До цього вона намагалась не надто сильно критикувати президента.

"Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного президента, імітуючи турботу про народ", - жорстко відреагував на слова Тимошенко президент на своїй сторінці в Facebook.

Він підтвердив, що Юлія Тимошенко дійсно пропонувала кандидатури своїх соратників на державні посади після перемоги.

"Вона принесла список своїх людей для призначення на "солодкі" місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою Народу" у Верховній Раді", - заявив президент.

За словами Зеленського, він відмовив, адже "епоха договірняків скінчилася назавжди".

При цьому Зеленський навіть дозволив собі поглузувати з Юлії Тимошенко, яка на президентських виборах 2019 року зайняла третє місце.

"Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького", - пожартував президент.

Юлія Тимошенко є одним з найдосвідченіших українських політиків.

Вона перебувала у жорсткій опозиції до всіх українських президентів від Леоніда Кучми до Петра Порошенка.

З нею намагались боротись усі президенти, а за Леоніда Кучми та Віктора Януковича вона навіть сиділа у в'язниці.

Наразі Юлія Тимошенко має власну фракцію у Верховній Раді.

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