Зеленський пожартував з Тимошенко: раз на п'ять років йде в опозицію
Володимир Зеленський у жартівливій формі відповів Юлії Тимошенко, яка напередодні заявила про свій похід в опозицію і відмову президента залучити до влади представників її команди.
Юлія Тимошенко розповіла про це під час вчорашнього ефіру на телеканалі ICTV.
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Лідер партії "Батьківщина" почала жорстко критикувати президента Зеленського після ухвалення минулого тижня у першому читанні проєкту закону про скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі.
До цього вона намагалась не надто сильно критикувати президента.
"Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного президента, імітуючи турботу про народ", - жорстко відреагував на слова Тимошенко президент на своїй сторінці в Facebook.
Він підтвердив, що Юлія Тимошенко дійсно пропонувала кандидатури своїх соратників на державні посади після перемоги.
"Вона принесла список своїх людей для призначення на "солодкі" місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою Народу" у Верховній Раді", - заявив президент.
За словами Зеленського, він відмовив, адже "епоха договірняків скінчилася назавжди".
При цьому Зеленський навіть дозволив собі поглузувати з Юлії Тимошенко, яка на президентських виборах 2019 року зайняла третє місце.
"Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького", - пожартував президент.
Юлія Тимошенко є одним з найдосвідченіших українських політиків.
Вона перебувала у жорсткій опозиції до всіх українських президентів від Леоніда Кучми до Петра Порошенка.
З нею намагались боротись усі президенти, а за Леоніда Кучми та Віктора Януковича вона навіть сиділа у в'язниці.
Наразі Юлія Тимошенко має власну фракцію у Верховній Раді.
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