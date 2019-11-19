У Росії на будівництві улюбленого проєкту Путіна вкрали 170 млн доларів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Запуск ракети "Союз" на космодромі "Восточный"

Під час будівництва нового російського космодрому "Восточный" вкрали щонайменше 11 млрд рублів (172 млн доларів), а найвищі посадовці опинилися у в'язниці.

Що ж пішло не так з улюбленим проєктом президента Володимира Путіна?

Слідчий комітет Росії (СКР) заявив, що розглядає 12 кримінальних справ, пов'язаних з розкраданням державних коштів у цьому мегапроєкті, який пан Путін вважає стратегічним пріоритетом для Росії через його величезний комерційний потенціал.

Найбільший термін отримав колишній керівник державного підприємства "Дальспецбуд" Юрій Хрізман, його засудили до 11,5 років позбавлення волі.

Марк Ґалеотті з британського Королівського інституту оборонних досліджень розповів BBC, що скандал з космодромом "Восточный" підтвердив масштаби корупції у величезному бюрократичному держапараті президента Путіна.

"Як можна з цим впоратися, не оголошуючи війни своїй еліті? Він не готовий це зробити. Залежність від мегапроєктів майже завжди створює величезні можливості для розтрат", - пояснив пан Ґалеотті.

Чому "Восточный" такий важливий для Росії?

"Восточный" був першим у Росії цивільним космодромом, який побудували спеціально для комерційних космічних запусків. Перший з них відбувся у квітні 2016 року, а після того були ще чотири.

Величезний новий об'єкт розташований на Далекому Сході Росії, трохи далі від великих міст, що захищає їх від космічного сміття. Раніше це був космодром "Свободный", який створили на базі ракетної дивізії.

Космічні місії є предметом національної гордості Росії: адже саме Юрій Гагарін з СРСР став першою людиною, яка підкорила космос 1961 року.

У вересні під час свого візиту на космодром "Восточный" Володимир Путін сказав посадовцям від космосу: "Це найважливіший будівельний проєкт країни національного значення".

Загальна вартість проєкту оцінюється в 300 млрд рублів (4,7 млрд доларів), повідомляє російське агентство РІА Новини. Однак, його будівництво гальмує через низку затримок і перевитрат коштів.

Будівництво нового російського космодрому - це також політичний крок, оскільки Росія досі здійснювала міжнародні космічні запуски на "Байконурі" - космодромі радянської епохи у Казахстані.

Казахстан є близьким сусідом Росії, але в довгостроковій перспективі для Москви було б безпечніше мати пусковий комплекс на території своєї країни.

Космічний центр все ще будується: триває спорудження другого стартового майданчика для ракет-носіїв "Ангара", запуск яких заплановано на 2021 рік.

"Восточный" розташований у слабкорозвиненому регіоні Росії з високим рівнем бідності, тому центр може допомогти місцевій економіці.

Куди йшли гроші?

На початку 2015 року група будівельників оголосила голодування, заявивши, що їм заборгували зарплату.

Коли 2015 року перенесли перший плановий запуск ракети, Володимир Путін наказав СКР провести розслідування на космодромі.

У неділю СКР опублікував звіт щодо порушень під час будівництва.

58 посадовців засудили за статтями про розтрати, шахрайство та зловживання посадовими повноваженнями.

Тільки Юрій Хрізман вкрав у держави 5,2 млрд рублів. Він і кілька інших керівників будівельних робіт були ув'язнені в лютому 2018 року.

Його син Михайло отримав п'ять з половиною років в'язниці.

Колишньому головному бухгалтеру "Дальспецбуду" Володимиру Ашихміну дали сім років. Колишній президент Асамблеї народів Хабарівського краю Віктор Чудов отримав шість років.

Попри скандал, голова державного космічного агентства "Роскосмос" Дмитро Рогозін залишається куратором проєкту.

Пан Рогозін - близький до Володимира Путіна, але не входить до внутрішнього кола президента, повідомив BBC професор Ґалеотті.

Вкрадено сотні мільйонів

На засіданні уряду 11 листопада Володимир Путін обурено говорив про корупцію, що триває в космічному центрі.

"Сто разів сказано було: працюйте прозоро. Ні, крадуть сотнями мільйонів, сотнями мільйонів", - сказав він на нараді з членами уряду.

Пізніше його речник Дмитро Пєсков пояснив, що ці слова адресувалися попереднім - не нинішнім - керівникам проєкту. За його словами, вкрали 11 мільярдів рублів, однак, 3,5 мільярда пізніше повернули.

Відсутність фінансової прозорості є основною проблемою цього та інших великих державних проєктів у Росії, поясним Марк Ґалеотті.

"Президент Путін прагне, щоб "Восточный" став унікальним проєктом. Наразі він шукає історії успіху для своєї країни, але навіть цього недостатньо для розв'язання проблеми на системному рівні. Він не бажає реально модернізувати систему".

За його словами, такі проблеми нагадують проєкти, які в СРСР називали "білими слонами", тобто марною тратою державних ресурсів.

Інші країни, включно з США та Китаєм, продовжують співпрацювати з "Роскосмосом", цінуючи його космічний досвід та технічну майстерність.

Але нові гравці космічної індустрії, як SpaceX Ілона Маска, вже ставлять під сумнів конкурентну перевагу Росії.

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