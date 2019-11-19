Посол США Тейлор: інформація, що члени команди Зеленського співчувають Росії - вигадка

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вільям Тейлор натякнув, що чутки щодо його інтерпретації свідчень щодо Андрія Єрмака - вигадка

Тимчасовий повірений США у справах України Вільям Тейлор в офіційній заяві посольства розповів про російську дезінформацію, яка хоче поділити Україну.

Також пан Тейлор назвав "вигадками" повідомлення місцевих ЗМІ, що начебто члени команди президента Зеленського співчувають Росії або вважають, що конфлікт на Донбасі розпочав Петро Порошенко.

Заява пана Тейлора може стосуватись нещодавнього скандалу з його свідченнями у Конгресі у справі щодо імпічмента Дональда Трампа.

Частину свідчень пана Тейлора протрактували таким чином, нібито радник Володимира Зеленського із зовнішньополітичних питань Андрій Єрмак звинувачував Петра Порошенка у початку війни на Донбасі, а не Росію.

Після цього сам Єрмак в інтерв'ю журналістам заперечив, що він у розмові з представниками США звинувачував Петра Порошенка у початку війни на Донбасі.

Він зауважував, що говорив про можливу причетність колишнього президента до корупційних схем в Україні.

Заява Тейлора

"Завжди є ті, хто прагне поділити Україну, особливо Росія. Ми не повинні слухати російську дезінформацію", - йдеться у заяві пана Тейлора. Він наголосив, що у початку війни на Донбасі винна Росія, а не Порошенко.

"У деяких повідомленнях місцевих ЗМІ містяться вигадки, що начебто члени команди президента співчувають Росії або вважають, що розпочав конфлікт колишній Президент Петро Порошенко. За конфлікт однозначно відповідає Росія", - наголосив пан Тейлор.

На цьому фоні Вільям Тейлор привітав Володимира Зеленського та його зовнішньополітичну команду за останні здобутки.

Серед них він перерахував успішне повернення додому моряків й інших політичних в'язнів; розведення сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському; забезпечення повернення українських кораблів, які були незаконно захоплені Росією.

Також повірений США привітав повідомлення про майбутній саміт у Нормандському форматі.

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