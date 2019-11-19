Тимошенко відповіла Зеленському: Чекаємо на корпоративах... Можна зі своїм піаніно

Юлія Тимошенко відповіла на жарт Володимира Зеленського щодо її фігури ще більш дотепним випадом щодо комічного минулого президента.

Пані Тимошенко обіграла минулі виступи президента на корпоративах, а також натякнула на номер, в якому президент удавав гру на піаніно своїм статевим органом.

"Хотілось би говорити з Вами, Володимире Олександровичу, про долю країни, але Ви обрали інший тон. Шкода...", - написала пані Тимошенко в Facebook.

На закид Зеленського, що раз на п'ять років Тимошенко йде в опозицію вона відповіла не менш симетрично.

"Нагадаю Вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на п'ять років деяким українським президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм... Ну ви в курсі...", - написала пані Тимошенко.

Копирайт изображения Youtube, 95 квартал Image caption Кадр з відомого виступу Володимира Зеленського

А закінчила свій пост нагадування про комічне минуле Володимира Зеленського.

"Словом, чекаємо Вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно:)", - пожартувала політик, натякнувши на естрадний номер, під час якого Зеленський удавав гру статевим органом на піаніно.

Жарт Зеленського

Перед цим Володимир Зеленський у жартівливій формі відреагував на слова Юлії Тимошенко, яка напередодні заявила про свій похід в опозицію і відмову президента залучити до влади представників її команди.

Юлія Тимошенко розповіла про це під час вчорашнього ефіру на телеканалі ICTV.

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Лідер партії "Батьківщина" почала жорстко критикувати президента Зеленського після ухвалення минулого тижня у першому читанні проєкту закону про скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі.

До цього вона намагалась не надто сильно критикувати президента.

"Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного президента, імітуючи турботу про народ", - жорстко відреагував на слова Тимошенко президент на своїй сторінці в Facebook.

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Він підтвердив, що Юлія Тимошенко дійсно пропонувала кандидатури своїх соратників на державні посади після перемоги.

"Вона принесла список своїх людей для призначення на "солодкі" місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою Народу" у Верховній Раді", - заявив президент.

За словами Зеленського, він відмовив, адже "епоха договірняків скінчилася назавжди".

При цьому Зеленський навіть дозволив собі поглузувати з Юлії Тимошенко, яка на президентських виборах 2019 року зайняла третє місце.

"Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького", - пожартував президент.

Юлія Тимошенко є одним з найдосвідченіших українських політиків.

Вона перебувала у жорсткій опозиції до всіх українських президентів від Леоніда Кучми до Петра Порошенка.

З нею намагались боротись усі президенти, а за Леоніда Кучми та Віктора Януковича вона навіть сиділа у в'язниці.

Наразі Юлія Тимошенко має власну фракцію у Верховній Раді.

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