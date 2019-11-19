Facebook у напрузі: засновник Wikipedia запустив соцмережу без реклами

Копирайт изображения WT: Social

Засновник Wikipedia Джиммі Вейлз запустив нову соціальну мережу WT: Social. З моменту старту в жовтні вона вже налічує понад 160 тисяч користувачів.

Платформа, як зараз обіцяють, ніколи не продаватиме дані користувачів, а буде існувати на пожертви, щоб обійтися без реклами.

Зареєструватись можна за запрошенням або сплативши за підписку.

Мережа позиціює себе як новинний майданчик. Крім цього, користувачі зможуть редагувати частину контенту, зокрема заголовки, що "вводять в оману" читачів.

Стрічка буде формуватися в хронологічному порядку. Спочатку з'являтимуться найостанніші новини, а не ті, котрі можуть привернути увагу аудиторії.

Вартість передплати - 13 доларів на місяць або 100 доларів на рік.

"Ми надамо вам можливість обирати контент та редагувати оманливі заголовки чи проблемні повідомлення, - йдеться в офіційному зверненні WT: Social. - Ми будемо формувати середовище, де поганих учасників видалятимуть, тому що це правильно, а не тому, що це впливає на наш прибуток".

У своєму недавньому інтерв'ю Financial Times пан Вейлз назвав модель бізнесу, що орієнтується на рекламу і яку підтримують гіганти соцмереж, "проблематичною".

"Неякісний контент вийшов у фаворити", - сказав він.

У 2017 році Джиммі Вейлз запустив краудсорсингову новинну платформу під назвою Wikitribune, призначену для боротьби з фейковими новинами.

Однак, у жовтні 2018 року розпустив свою команду журналістів.

WT:Social - це окрема структура у Wikipedia.

На думку фахівця з соціальних мереж Зої Кернс, мережі доведеться швидко "нарощувати оберти", щоб зарекомендувати себе як життєздатну альтернативу гігантам.

"Для цього знадобиться багато грошей, - сказала вона. - Люди звикли до безкоштовного доступу до соцмереж. Гадаю, компанії можуть заплатити, а от звичайні люди звикли отримувати новини швидко і безкоштовно".

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