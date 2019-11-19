Скільки українців вважають Голодомор геноцидом? Нове опитування
82% опитаних українців вважають, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу. Такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".
11% опитаних не підтримують таку характеристику подій, а 7% не визначилися.
Переконання про те, що Голодомор є геноцидом, поділяють 95% жителів західних регіонів, 87% - центральних, 72% - південних та 61% - східних. Воно є більш поширеним серед мешканців сіл, ніж серед мешканців міст.
73% опитаних зазначили, що цього року планують запалити свічку у День пам'яті жертв голодоморів, 20% цього робити не будуть.
Опитування провели 29 жовтня - 4 листопада 2019 року серед 3 000 респондентів, похибка не перевищує 1,8%.
День пам'яті жертв голодоморів був встановлений указом президента Кучми 1998 року, а з 2000-х років відзначається акціями "Запали свічу".
Як свідчать опитування, в Україні кожного року зростає підтримка позиції, що Голодомор є геноцидом.
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Як змінювалося ставлення до Голодомору з роками
За останнє десятиліття підтримка твердження про те, що Голодомор був геноцидом, суттєво зросла, згідно з опитуваннями соціологічної групи Рейтинг.
У березні 2010 року 60% підтримували твердження, про те, що Голодомор був геноцидом, 25% це заперечували.
Напередодні Євромайдану, у жовтні 2013 року, вже 66% підтримували це твердження, 22% заперечували.
Після анексії Криму та початку війни на Донбасі, у листопаді 2014 року 72% українців назвали Голодомор геноцидом, 15% не вважали так.
У листопаді 2018 року вже 79% українців вважали Голодомор геноцидом, 12% це заперечували.
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