Пластик з риб'ячої луски, що розкладається. За ним майбутнє?

Копирайт изображения Dyson Imagery Image caption Люсі Г'юз пишається своїм винаходом

24-річна британка Люсі Г'юз отримала міжнародну премію в галузі промислового дизайну Джеймса Дайсона (James Dyson Award) за винахід пластика, що розкладається природним шляхом. Чим її винахід вразив журі?

Молода винахідниця вигадала спосіб виробляти біорозкладний пластик з відходів рибної індустрії. Придуманий нею матеріал називається MarinaTex.

На конкурсі Г'юз обійшла 1077 учасників з усього світу і отримала нагороду у 30 тис. фунтів (940 тисяч гривень).

"Для мене сталий розвиток завжди був головним", - зазначила дівчина в інтерв'ю BBC.

Мама винахідниці каже, що у неї завжди був "розвинений у трьох вимірах мозок", і після школи вона насамперед занурювалася в домашні завдання, ігноруючи все інше.

Вона вивчала інженерний дизайн в Університеті Сассекса, і матеріал, який отримав премію, став її дипломним проєктом. Університет, в якому навчається дівчина, отримав 5 тис. фунтів (157 тисяч гривень).

Копирайт изображения Dyson Imagery Image caption Біопластик Люсі Г'юз складається з риб'ячої луски і червоних водоростей

Пані Г'юз говорить, що для неї фактор збереження довкілля - ключовий у всьому, що вона розробляє.

"Зазвичай матеріали проєктують досить лінійно. З ним щось роблять, а потім відмовляються", - говорить молода винахідниця.

Сам сер Джеймс Дайсон, англійський винахідник і засновник компанії Dyson, сказав, що винахід дівчини дотепно вирішує проблеми одноразових пластикових і рибних відходів.

"Я в шоці від того, що виграла, особливо в змаганні з такими сильними учасниками, які інноваційно підходять до вирішення нагальних проблем", - зауважила Люсі Г'юз.

На відміну від більшості інших видів біопластика, винайдений Люсі Г'юз MarinaTex розкладається за звичайних температур.

Це означає, що люди зможуть утилізувати його в компості біля будинку.

Згідно зі звітом ООН, 27% відходів від виловленої людьми риби взагалі не використовується.

MarinaTex бере ці відходи і поєднує їх, зокрема, з червоними водоростями, щоб створити альтернативу пластику, що не розкладається.

Копирайт изображения Dyson Imagery Image caption Деякі булочні вже використовують упаковки з MarinaTex

Люсі сподівається, що матеріал можна використовувати для створення невеликих пакетів для випічки, а також упаковок для сендвічів і невеликих сумок.

Після роботи над створенням матеріалу протягом року і отримання нагороди пан Г'юз вважає, що вона як і раніше знаходиться тільки на початку шляху.

"Наступним етапом є розробка, щоб побачити, як я зможу її масово виробляти", - додає дівчина.

Від пилососів до турбін

Міжнародну премію Джеймса Дайсона вручають з 2004 року.

У правилах конкурсу зазначено, що учасники повинні створити щось, що допомагає впоратися з однією з глобальних проблем.

Фонд Джеймса Дайсона повідомляє, що у 2019 році було зареєстровано найбільшу кількість жінок серед учасників з 27 країн.

Копирайт изображения BFC Image caption Сер Джеймс Дайсон створив премію, аби підтримувати молодих винахідників

У 2019 з Люсі Г'юз змагалася Анна Бернбаум з Імперського коледжу Лондона, що отримала другу премію.

Ця жінка розробила монітор стану дихальної системи астматиків під назвою Afflo. Сама Анна також страждає від астми.

Іншим одержувачем другої премії став випускник Мельбурнського королівського технологічного університету в Австралії Райан Тіллі: він розробив позашляхові шини Gecko Traxx для коліс крісел людей з інвалідністю.

За весь час існування премії першу нагороду шість разів отримували конкурсанти з Британії і по два рази - винахідники з Австралії, Канади і США.

Минулого року першу премію одержала група дослідників з англійського Університету Ланкастера за розробку портативної турбіни O-Wind для генерації електрики з вітру, що дме в будь-якому напрямку.

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