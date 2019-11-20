Українські кораблі повертаються: в якому вони стані?
Український бронекатер "Нікополь", один з трьох кораблів, які Росія повертає Україні, уже зайшов у воєнну гавань Очакова.
Про це BBC News Україна повідомив журналіст Валентин Жулинський, який перебуває на місці події.
"Нікополь", за його словами, привіз розвідувальний корабель, а потім передав на буксир двом катерам. Ті, своє чергою, притягли судно до причалу.
Також повідомляється про захід буксира "Яни Капу", який тягне буксир "Гайдамака".
На березі всі кораблі зустрічають з українськими прапорами.
Журналіст Андрій Цаплієнко опіблкував фото катера "Бердянськ", на якому видно, як "залатали" пробоїну в рубці.
Також на різних фото видно, що на катерах залишилися бойові модулі.
Раніше командувач ВМСУ Ігор Воронченко прокоментував 4 каналу стан суден.
"Вони своїм ходом не йдуть, росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки і унітази. Так що ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян", - розповів адмірал.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!