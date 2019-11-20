Українські кораблі повертаються: в якому вони стані?

Копирайт изображения Валентин Жулинський Image caption "Нікополь" (на фото посередині між катерами) прийшов до Очакова першим

Український бронекатер "Нікополь", один з трьох кораблів, які Росія повертає Україні, уже зайшов у воєнну гавань Очакова.

Про це BBC News Україна повідомив журналіст Валентин Жулинський, який перебуває на місці події.

"Нікополь", за його словами, привіз розвідувальний корабель, а потім передав на буксир двом катерам. Ті, своє чергою, притягли судно до причалу.

Також повідомляється про захід буксира "Яни Капу", який тягне буксир "Гайдамака".

На березі всі кораблі зустрічають з українськими прапорами.

Журналіст Андрій Цаплієнко опіблкував фото катера "Бердянськ", на якому видно, як "залатали" пробоїну в рубці.

Також на різних фото видно, що на катерах залишилися бойові модулі.

Копирайт изображения Валентин Жулинський

Раніше командувач ВМСУ Ігор Воронченко прокоментував 4 каналу стан суден.

"Вони своїм ходом не йдуть, росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки і унітази. Так що ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян", - розповів адмірал.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!