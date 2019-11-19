Команда Зеленського пропонувала підполковнику з США стати міністром оборони
Команда президента Зеленського пропонувала американському військовому, підполковнику Олександру Віндману, стати міністром оборони.
Про це він оголосив на слуханнях у Конгресі США щодо імпічменту президента Трампа.
"Я американець, я приїхав в цю країну малюком і я миттєво відкинув ці пропозиції", - повідомив пан Віндман конгресменам.
Американський підполковник зазначив, що для нього ця пропозиція була честю, проте він не сприймав її серйозно і доповів про неї керівництву.
Пропозиція про міністерську посаду начебто тричі надходила збоку тодішнього секретаря РНБО Олександра Данилюка.
Зараз підполковник Віндман є одним з ключових свідків у розслідуванні щодо імпічменту президента США.
У жовтні пан Віндман заявив про спроби Білого дому тиснути на українську владу.
Дональд Трамп та його соратники жорстко розкритикували підполковника, назвавши його шпигуном. Демократи стали на його захист.
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Александр Віндман народився в Україні 1975 року і потрапив до США у трирічному віці: після смерті дружини його батько вирішив залишити Київ і емігрувати до Америки разом із синами. У Нью-Йорку вони опинилися у 1979 році.
Зараз, 40 років потому, Віндман має звання підполковника армії США (так само як і його брат Євген) і є одним з експертів Ради національної безпеки США.
Він володіє російською та українською мовами.
За словами Віндмана, він був одним з кількох людей, які були свідками першої телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася ще у квітні, а також був членом делегації США на інавгурації українського президента.
Говорячи на слуханнях за закритими дверима у жовтні про липневу телефонну розмову Трампа і Зеленського - ту саму, яка стала причиною розслідування в Конгресі США, - Віндман сказав, що слухав її у ситуаційній кімнаті Білого дому, і вона його "занепокоїла".
"Я не вважав, що це правильно - вимагати від іноземного уряду розслідувати дії американських громадян, і я хвилювався про наслідки для підтримки України з боку США", - сказав Віндман, додавши що тоді ще раз повідомив про свої побоювання керівництво Ради нацбезпеки США.
"США та Україна мають залишатися стратегічними партнерами, працювати разом і втілювати спільне бачення стабільної, заможної та демократичної України", - резюмував тоді Віндман.
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