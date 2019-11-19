Команда Зеленського пропонувала підполковнику з США стати міністром оборони

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американський підполковник Олександр Віндман повідомив на слуханнях у Конгресі, що йому пропонували стати міністром оборони України

Команда президента Зеленського пропонувала американському військовому, підполковнику Олександру Віндману, стати міністром оборони.

Про це він оголосив на слуханнях у Конгресі США щодо імпічменту президента Трампа.

"Я американець, я приїхав в цю країну малюком і я миттєво відкинув ці пропозиції", - повідомив пан Віндман конгресменам.

Американський підполковник зазначив, що для нього ця пропозиція була честю, проте він не сприймав її серйозно і доповів про неї керівництву.

Пропозиція про міністерську посаду начебто тричі надходила збоку тодішнього секретаря РНБО Олександра Данилюка.

Зараз підполковник Віндман є одним з ключових свідків у розслідуванні щодо імпічменту президента США.

У жовтні пан Віндман заявив про спроби Білого дому тиснути на українську владу.

Дональд Трамп та його соратники жорстко розкритикували підполковника, назвавши його шпигуном. Демократи стали на його захист.

Александр Віндман народився в Україні 1975 року і потрапив до США у трирічному віці: після смерті дружини його батько вирішив залишити Київ і емігрувати до Америки разом із синами. У Нью-Йорку вони опинилися у 1979 році.

Зараз, 40 років потому, Віндман має звання підполковника армії США (так само як і його брат Євген) і є одним з експертів Ради національної безпеки США.

Він володіє російською та українською мовами.

За словами Віндмана, він був одним з кількох людей, які були свідками першої телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася ще у квітні, а також був членом делегації США на інавгурації українського президента.

Говорячи на слуханнях за закритими дверима у жовтні про липневу телефонну розмову Трампа і Зеленського - ту саму, яка стала причиною розслідування в Конгресі США, - Віндман сказав, що слухав її у ситуаційній кімнаті Білого дому, і вона його "занепокоїла".

"Я не вважав, що це правильно - вимагати від іноземного уряду розслідувати дії американських громадян, і я хвилювався про наслідки для підтримки України з боку США", - сказав Віндман, додавши що тоді ще раз повідомив про свої побоювання керівництво Ради нацбезпеки США.

"США та Україна мають залишатися стратегічними партнерами, працювати разом і втілювати спільне бачення стабільної, заможної та демократичної України", - резюмував тоді Віндман.

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