Щоденник "Українагейту". Що важливого сказав український американець Віндман

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олександр Віндман і Дженіфер Вільямс були свідками розмови Трампа із Зеленським 25 липня 2019 року

Під час чергової порції відкритих свідчень в Конгресі у справі про імпічмент президента Трампа своє бачення липневої телефонної розмови між президентами США та України розповіли свідки цієї розмови.

Один із них - підполковник Олександр Віндман, який народився в Києві. Його родина виїхала із СРСР 40 років тому.

Він заявив, що під час розмови президент Трамп озвучив українському президентові "неприйнятні" політичні вимоги.

"Я не міг повірити у те, що почув", - заявив Олександр Віндман, ветеран війни в Іраку та чільний член Ради національної безпеки США, який є провідним радником з питань України.

"Для президента було неприйнятно просити - вимагати - (почати - Ред.) розслідування щодо політичного опонента, особливо від іноземного лідера", - заявив Олександр Віндман.

Якщо під час свідчень у Конгресі експосла США в Україні Марі Йованович критичний допис про неї у Twitter помістив президент Трамп, то підполковник Віндман наразився на критику від Білого дому, але так само через Twitter.

Конгресмени-республіканці, цитуючи цей твіт, намагалися поставити під сумнів надійність свідчень військового і, зокрема, його відданість Сполученим Штатам.

Йшлося про пропозиції представників української влади Віндману очолити міністерство оборони України.

І, хоча, як заявив підполковник, ці пропозиції були для нього честю, кілька разів він відмовлявся.

"Я американець, - заявив Олександр Віндман у Конгресі. - Я приїхав в цю країну малюком, і я миттєво відкинув ці пропозиції".

Пропозиція про міністерську посаду начебто тричі надходила з боку тодішнього секретаря РНБО Олександра Данилюка.

Але, як заявив сам Данилюк в інтерв'ю The Daily Beast, ці пропозиції були жартом.

"Це явно був жарт. Ми обидва посміхнулися і посміялися", - заявив колишній секретар РНБО, при цьому пригадавши лише один раз, коли він обговорював з Віндманом це питання.

Підполковник Олександр Віндман є одним з ключових свідків у розслідуванні щодо імпічменту президента США.

У жовтні саме він заявив про спроби Білого дому тиснути на українську владу.

Як повідомляє Reuters, американська армія готова захистити Олександра Віндмана та його родину, якщо у цьому буде потреба. Зокрема, йому можуть надати прихисток на території військової бази.

Хто ще свідчив?

Крім Олександра Віндмана у вівторок в Конгресі свідчили ще двоє посадовців, які були свідками телефонної розмови між Трампом і Зеленським, яка відбулася 25 липня.

Дженіфер Вільямс, радниця віцепрезидента Майкла Пенса, заявила, що згадка про ексвіцепрезидента Байдена у розмові з президентом Зеленським здалася їй "незвичною", адже йшлося про суто внутрішньополітичне питання.

Тім Моррісон, колишній експерт з Росії у Раді національної безпеки США, який залишив свою посаду кілька тижнів тому, заявив, що зробив це не під тиском і не побоюється відплати.

Крім того, перед конгресменами також виступив і колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер, який вже давав свідчення у закритому режимі. Він заявив, що від самого початку президент Трамп "мав глибоко вкорінене негативне ставлення до України" і, попри "позитивні новини і рекомендації" щодо нового українського президента, "очевидно отримував інформацію з інших джерел, включно із мером Джуліані, яка була ще більш негативною".

У середу, 20 листопада, в Конгресі чекають посла США у ЄС Гордона Сондланда і заступника Державного секретаря з політичних питань Девіда Хейла.

Як Україна потрапила у справу про імпічмент президента США?

Процедуру щодо імпічменту Дональду Трампу у Конгресі ініціювали через звинувачення у тиску президента США на українського лідера.

Президента США обвинувачують у тому, що він використовував владу та вимагав від президента Зеленського порушити справу проти сина ексвіцепрезидента Джо Байдена Хантера, яка стосується діяльності в Україні компанії Burisma.

Таким чином президент Трамп нібито хотів усунути одного з головних конкурентів на виборах 2020 року.

Сам Дональд Трамп каже, що всі звинувачення на його адресу - це полювання на відьом.

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