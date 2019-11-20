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Президент Володимир Зеленський заявив, що чинних депутатів "пора міняти". Така заява пролунала під час форуму "Україна росте разом зі мною" за участю школярів.

"Країна повинна бути такою, якою є ви - свіжа... Щось нове, щось дуже цікаве. Тому, будь ласка, Дашо, підтягуйте таких, як ви до Верховної Ради. Нікому не кажіть, але вже пора міняти й цих", - сказав президент, звертаючись до однієї із учасниць форуму.

Володимир Зеленський наголосив, що країні потрібні люди, здатні реалізовувати амбітні цілі. Нові ідеї, на його думку, дозволять підняти рівень добробуту громадян.

Заява президента пролунала у жартівливому тоні.

Окрім того, Конституція України чітко встановлює, з якого моменту у президента настане право для розпуску Верховної Ради, обраної на дострокових виборах. Близько восьми місяців це статися не може.

Проте, Володимир Зеленський не вперше торкається теми роботи парламенту.

Зокрема, 7 листопада в інтерв'ю "Відверто з президентом", записаним за кермом автомобіля "Тесла", Володимир Зеленський сказав, що уважно стежить за роботою депутатів фракції "Слуга народу" і до кінця 2019 року зробить висновки щодо діяльності парламентарів.

Володимир Зеленський також визнав, що в "Слузі народу" є помилки й аморальні вчинки.

"Є деякі помилки, є деякі аморальні вчинки. Є деякі депутати, які не хочуть голосувати за ті, чи інші закони, хоча ми домовлялись, що коли обговорюються законопроєкти на засіданнях, на фракціях, на комітетах, там, будь ласка, сперечання, але не виносьте їх на засідання Верховної Ради", - казав президент.

"Тому ми дуже уважно, і я особисто, слідкуємо за статистикою. Не тільки там якісь ганебні смс-ки, - вони є, є ганебні чутки, але я дуже радий, що це поки що тільки чутки, - є мінуси з приводу статистики голосування того чи іншого депутата. Але ми за всім цим слідкуємо, і серйозні висновки будуть зроблені до кінця цього року", - заявляв Володимир Зеленський два тижні тому.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко і спікер ВРУ Дмитро Разумков по-різному висловлюються про майбутнє парламенту

Що кажуть у команді Зе?

Про те, що дочасні вибори можливі, вже заявляли раніше новообраний голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко і керівник партійної фракції у Верховній Раді Давид Арахамія.

Зокрема, Олександр Корнієнко сказав, що дострокові вибори можуть відбутися вже у 2020 році. А Давид Арахамія зізнавався, що у нього є суто інтуїтивне відчуття щодо імовірності розпуску цього складу парламенту.

Тим часом, голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що не бачить підстав для розпуску Верховної Ради.

"Я не бачу сьогодні передумов, які могли б це викликати. (...) Так, може, наші народні депутати не так навчені політикою, як інші наші колеги. Але нічого. Головне, щоб вони поганому не навчилися. А так усе добре", - сказав спікер парламенту в інтерв'ю "Українській правді", відповідаючи на запитання стосовно скандалів і конфліктів у фракції "Слуга народу".

Жарти, припущення і Конституція

У той же час згідно із Конституцією України, повноваження депутатів Верховної Ради, що були обрані на позачергових виборах, не можуть бути припинені протягом одного року з дня їх обрання.

Парламент 9-го скликання був обраний 21 липня 2019 року.

Окрім того, Основний закон визначає три підстави, які дають право президенту розпустити парламент: коли протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію, якщо протягом 60 днів після відставки уряду не сформований персональний склад нового Кабміну та якщо впродовж 30 днів однієї сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

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