Копирайт изображения "Закарпатський легіона" Image caption Коростельов помер у госпіталі напередодні

Президент Володимир Зеленський нагородив загиблого командира 128-ї бригади Євгена Коростельова орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

"За особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня Коростельова Євгена Володимировича - полковника (посмертно)", - йдеться в указі, опублікованому Офісом президента у середу.

Командир 128-ї гірсько-штурмової бригади Євген Коростельов помер напередодні після важкого мінно-вибухового поранення на передовій на Донбасі.

Поранення

Євген Коростельов був пораний 12 листопада біля Новотроїцького під час обходу передових позицій.

Він разом з іншим офіцером підірвався на міні.

Повідомлялося про серйозні поранення ніг.

Згодом його у важкому стані доправили до госпіталя у Харкові.

Євген Коростельов став комбригом 128-ї бригади лише у вересні цього року.

Копирайт изображения Український мілітарний портал

До того служив у 25-й десантній бригадій, де був начальником артилерії і заступником командира.

Воював з 2014 року, пройшов багато "гарячих" точок на Донбасі.

Мав звання полковника.

У Євгена Коростельова залишилася дружина, донька і син. Йому було 38 років.

"Полковник Коростельов прийшов до нас не так давно, але одразу впевнено почав командувати Закарпатським Легіоном. "Ми одна сім'я, одна велика 128-ма сім'я", - ці його слова на нараді не залишали жодних сумнів, що так і є", - говориться на сторінці 128-ї бригади "Закарпатський легіон".

"Це велика втрата для нас всіх. Співчуваємо рідним та близьким полковника Коростельова та розділяємо скорботу разом з ними", - додають товариші по службі.

Другий загиблий комбриг ЗСУ

Копирайт изображения УНІАН Image caption Комбриг вже розформованої 51-ї бригади Півоваренко загинув у серпні 2014 року під час виходу з Іловайська й довго вважався зниклим безвісти

Коростельов - другий український командир бригади, який загинув під час війни на Донбасі.

Першим був комбриг 51-ї окремої механізованої бригади полковник Павло Півоваренко, який загинув під час виходу з Іловайська.

Довгий час його вважали зниклим безвісти, ідентифікували за ДНК.

Крім того, у липні 2014 року під Лисичанськом загинув командир 21-ї окремої криворізької бригади охорони громадського порядку Нацгвардії Олександр Радієвський.

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