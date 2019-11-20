Зеленський розповів, що очікує від нормандської зустрічі: 4 "найголовніші речі"

Копирайт изображения Офіс президента Image caption У середу Зеленський відвідав Станицю Луганську

Під час візиту до Станиці Луганської у середу президент Володимир Зеленський розповів про чотири очікування та "найголовніші речі" від зустрічі "нормандської четвірки", яка відбудеться 9 грудня у Парижі.

Серед них: строки повернення полонених, довготривале перемир'я на Донбасі, контроль над українсько-російським кордоном та вибори.

У Станці Луганській в середу відкрили міст через Сіверський Донець, який відбудувала українська влада. Він веде до території так званої "ЛНР".

Повернення полонених

Першим пунктом обговорень, за очікуваннями Зеленського, має стати повернення українських полонених.

"Конкретні терміни повернення всіх українських полонених. І тих, які підтверджені тією стороною. Але обов'язково - і тих, які не підтверджує та сторона, але підтверджує наша", - пояснив глава держави.

"Хотів би розуміти період", - додав він.

"Фейкове перемир'я"

Друга тема - "фейкове перемир'я".

"Таке, знаєте, тимчасове, два-три дні було перемир'я, а потім почали пострілювати, а потім щось серйозне. І починаємо втрачати людей", - дорікнув Володимир Зеленський.

За його словами, йтиметься про "серйозне перемир'я, серйозне припинення вогню".

"З термінами і обов'язками. У Мінську ніхто не говорив про те, що буде, коли домовилися про припинення вогню, а вогонь знову починався. Я хотів би теж про це говорити і мати результат", - відзначив президент.

Контроль над кордоном

Третя тема у Парижі - контроль надо кордоном.

"Передача Україні контролю над українсько-російським кордоном", - розповів Володимир Зеленський.

Місцеві вибори

"Четверте питання, який є одним з непростих, бо складається з багатьох складових, - це можливість проведення місцевих виборів вже на території України, а не на тимчасово окупованій території України", - пояснив Володимир Зеленський.

Він також вперше висловив співчуття рідним загиблого командира 128-ої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України полковника Євгена Коростильова: "Я сьогодні своїм указом нагородив, на жаль, посмертно, Євгена Коростильова, який був комбригом 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади. Впродовж операції з розмінування він отримав серйозні поранення. Він пішов, але він завжди з нами. Слава таким героям, ми їм дуже вдячні. Наші співчуття всім близьким, рідним та його дітям".

"Нормандські переговори", як очікується, відбудуться 9 грудня у столиці Франції за участі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.

Однією з головних умов для їхнього проведення Москва називала визнання Києвом "формули Штайнмаєра" про вибори у непідконтрольних районах Донбасу, а також розведення сил на трьох ділянках фронту.

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