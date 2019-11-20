Труба прокоментував аудіозаписи з Telegram-каналу "Трубу прорвало"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Роман Труба запевняє, що не обговорює хід розслідування гучних кримінальних справ із посадовцями

Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба вважає "фейком і провокацією" оприлюднені аудіозаписи телефонних розмов, на яких він нібито розмовляє із високопосадовцями про розслідувані у ДБР справи.

Перші фрагменти "телефонних розмов" були оприлюднені 19 листопада в Telegram-каналі "Трубу прорвало". Впродовж двох днів їх активно поширювали і коментували телевізійні канали "Прямий", "Еспресо TV", 5 канал, які вважають лояльними до попереднього президента Петра Порошенка.

Роман Труба заявив, що пояснює злив цих "аудіозаписів" із тим, що очолюване ним бюро розслідує корупційні справи. За його словами, він давно очікував компромату проти себе, тому не здивований тим, що сталося. Голова ДБР каже, що у час розвитку цифрових технологій зробити таке аудіо не становить великої проблеми.

"Посада директора ДБР пов'язана із найбільшими ризиками. Я розумію, що проти мене і проти співробітників можуть бути провокації, можуть бути фейки. Я цього давно очікував. І ці публікації - це фейк і провокація. Вони мене не зламали. Я не коментуватиму жодних фейків. Чи подаватиму у відставку - ні", - заявив Роман Труба журналістам.

Він сказав, що у ДБР готуються "нові підозри у багатьох нових кримінальних провадженнях".

На кількаразові запитання журналістів про те, чи голос, який лунає в аудіозаписах, належить йому, Роман Труба відповідав, що не коментуватиме це. Водночас, він запевняв, що на нього ніхто із високопосадовців не впливає.

"Все, що відбувається в ДБР та інших державних органах, все це публічно. На директора ДБР не впливає ніхто із державних діячів і не буде впливати", - заявив Роман Труба.

Telegram-канал "Трубу прорвало" оприлюднив кілька фрагментів "аудіозаписів", датованих начебто червнем-серпнем 2019 року.

"Ми команда людей, які отримали від надійного джерела сотні годин різноманітних цікавих записів вищого керівництва України. Кілька тижнів ми працювали над ними і починаємо ділитись з вами. Ми хочемо жити у правовій державі. Ми серйозно вважаємо, що з цієї історії і президент, і громадяни мають зробити відповідні висновки", - пишуть ті, хто стоїть за цим Telegram-каналом.

На тих фрагментах ідеться, зокрема, про справи Приватбанку, про ексміністра охорони здоров'я Уляну Супрун, про підозри Петру Порошенку.

Щодо підозр попередньому президенту, то Роман Труба сказав, що ніякого політичного підтексту у кримінальних провадженнях немає.

"Не переслідувалося жодної політичної дії. Ми розслідуємо інші провадження і виходимо на результат", - сказав він, не конкретизувавши, у яких саме провадженнях результат можливий.

П'ятий президент Петро Порошенко є фігурантом у 13-ти кримінальних провадженнях, які розслідує ДБР.

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