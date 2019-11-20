Скандальний "Світанок": приголомшливі порушення у притулку для дітей

Копирайт изображения facebook.com/maksymkutsyi Image caption У жовтні "Світанок" став відомим на всю Україну після того, як експоліцейська повідомила у Facebook про знущання з дітей у цьому притулку. Керівництво закладу насильство та знущання заперечувало

Одеський губернатор Максим Куций дав чиновникам три дні, аби розробити план усунення порушень, які виявили під час перевірки скандального Центру соціально-психологічної реабілітації дітей "Світанок".

Він також пообіцяв відсторонити керівницю відділу соціально-правового захисту дітей Одеської ОДА Світлану Кузнецову та провести дисциплінарне провадження відносно начальника Служби у справах дітей Володимира Самборського.

У жовтні "Світанок" став відомим на всю Україну після того, як експоліцейська Зоя Мельник повідомила у Facebook про факти насилля та знущання з дітей у цьому притулку.

Керівництво закладу будь-яке насилля заперечувало та надавало свої пояснення інцидентів з дітьми.

Що виявила перевірка?

За словами Максима Куцого, у перевірці брали участь колишні вихованці закладу і незалежні експерти, зокрема, благодійний фонд "Корпорація монстрів" і громадська організація допомоги дітям-сиротам "Одеса форпост".

Перевірка виявила, що вихованці закладу не відвідують школу і самостійно організовують своє дозвілля.

Ще гірше ситуація з харчуванням і медоглядами.

Копирайт изображения facebook.com/maksymkutsyi Image caption Одеський губернатор повідомив, що на харчування дітей виділялося лише 8% від бюджету "Світанку", а співробітники масово звільнялися звідси

"На харчування дітей йде лише 8 %(!) від загального бюджету закладу. Також немає договору з поліклініками про огляд та лікування дітей", - повідомив Максим Куций.

Персонал з закладу тікає - у 2018 році звільнився 31 працівник, 2019 року - 27.

"Служба у справах дітей має упродовж трьох днів розробити детальний план заходів по усуненню виявлених порушень", - наголосив Максим Куций.

Копирайт изображения УНІАН

Що відомо про знущання над дітьми?

Експоліцейська Зоя Мельник у жовтні розповіла про 13-річну дівчину зі "Світанку", яку з дитинства ґвалтували вдома. За словами пані Мельник, в притулку у дівчинки були статеві стосунки з вихованцями, "щоб не били і не кривдили". Одного разу її з партнером "застукали" у коморі.

"Вихователі не вигадали нічого мудрішого, ніж викликати охоронне агентство. Вони приїхали, почали їх бити. Знайшли в смітнику презерватив, заставили дістати та жувати їх. Це було на очах у всієї старшої групи. Хлопця били, облили холодною водою, кинули, а потім почали бити дівчину. Це розповідають різні діти, в деталях", - коментує свій пост Зоя Мельник.

Активістка розповіла, що вихователі постійно лякали дітей охороною, називаючи їх "омоном".

У кінці вересня зі "Світанку" втекли дві дівчини. Вони також скаржились на побиття, але не тільки з боку вихователів, а й поліцейського. Зараз дії правоохоронця перевіряють.

"Щодо причетності працівника відділення поліції до побиття вихованців "Світанку" призначено проведення службової перевірки. Поліцейського відсторонили від виконання посадових обов'язків", - коментують ситуацію у головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

На початку жовтня з центру втекли ще три дівчинки, але їх знайшли. Серед них Тетяна, яка згодом намагалась вкоротити собі віку.

Втім, т.в.о. директора закладу Маргарита Пічугіна заявила, що "омоном" дітей ніколи не лякали та наразі не співпрацюють з жодною приватною охороною.

У жовтні ОДА направила в дитячий центр групу психологів, які вивчили стан вихованців та персоналу закладу.

"Вони визначили стан дітей як критичний та такий, що потребує кризового втручання", - йшлося у повідомленні тоді.

Попередня перевірка також знайшла порушення в умовах утримання дітей: брак камер спостереження, ґрати на вікнах.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!