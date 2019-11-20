Імпічмент у США: топ-дипломат визнав, що на Україну тиснули за вказівкою Трампа

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гордон Сондленд заявив, що на Україну тиснули за прямим дорученням Трампа

Посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив на слуханнях у Конгресі, що на Україну чинився тиск щодо пошуку компромату на Джо Байдена та його сина. Робилося це за дорученням адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані, який висловлював волю президента США.

Гордон Сондленд наголосив, що від України вимагали "послуга в обмін на послугу" для організації візиту Зеленського до США.

"Чи був quid pro quo ("послуга в обмін на послугу". - Ред.)? - сказав Сондленд. - Як я заявляв раніше, щодо дзвінка (Трампа Зеленському. - Ред.) і зустрічі в Білому домі, відповідь - так", - зазначив посол США в ЄС.

За словами Сондленда, в нього не було сумнівів, що Руді Джуліані висловлює волю президента США.

Що розповів топ-дипломат?

Вимоги Джуліані до України

Сондленд повідомив, що він, міністр енергетики США Рік Перрі та колишній спецпредставник Держдепартаменту щодо України Курт Волкер співпрацювали з особистим адвокатом Трампа Руді Джуліані "неохоче" і "за чіткою вказівкою президента США".

"Ми всі розуміли, що якщо ми не будемо співпрацювати з Руді Джуліані, ми втратимо можливість зміцнити відносини з Україною. Ми виконували розпорядження президента", - зазначив Сондленд.

За словами Сондленда, Джуліані хотів, аби Україна розпочала антикорупційне розслідування щодо компанії Burisma, в якій працював син можливого суперника Трампа віцепрезидента США Джо Байдена.

"Прохання пана Джуліані були справжньою пропозицією щодо організації візиту в Білий дім для президента Зеленського. Пан Джуліані вимагав від України оприлюднити заяву, в якій оголошуватимуть розслідування виборів та сервера Національного комітету Демократичної партії 2016 року (йдеться про теорію змови "CrowdStrike", яка стверджує, що українські політики намагалися вплинути на вибори 2016 року, щоб допомогти опонентці Трампа Гілларі Клінтон. - Ред.) та Burisma", - повідомив дипломат.

Сам Сондленд, за його словами, вперше розмовляв з Джуліані в серпні, коли адвокат Трампа "наголосив, що президент хоче публічної заяви президента Зеленського, яка зобов'язує Україну розглянути питання корупції".

"Пан Джуліані висловлював бажання президента США, і ми знали, що ці розслідування важливі для президента", - наголосив Гордон Сондленд.

Відповідаючи на питання, посол США в ЄС запевнив, що Руді Джуліані за вказівкою Трампа вимагав від Зеленського просто заяви про початок розслідування проти Байденів. Результат розслідування був не дуже важливим.

Замороження військової допомоги

Сондленд повідомив конгресменам, що говорив українським політикам: надання військової допомоги з боку США "швидше за все не відбудеться", поки Україна не зробить публічну заяву щодо розслідувань.

"Ця допомога в галузі безпеки була критичною для оборони України, і її не слід було відкладати", - сказав дипломат, додаючи, що він наполягав на заяві про розслідування, "щоб вийти з глухого кута".

"Я дуже шкодую, що українців поставили в таку ситуацію", - говорить він.

Розмова у київському ресторані про дупу Трампа

Сондленд під час слухань не заперечував інформацію щодо його розмови з Дональдом Трампом в київському ресторані.

Про це раніше повідомив співробітник посольства СЩА в Україні Девід Холмс, який чув, як Сондленд у розмові з президентом США сказав про президента Зеленського - "він любить твою дупу".

За словами Холмса, у відповідь на питання Трампа, чи готовий Зеленський займатися розслідуванням, Сондленд відповів, що президент України "збирається зробити це" і зробить "все, про що ви попросите".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Адам Шифф був ошелешеним свідченнями Сондленда

"Інші свідки нещодавно поділилися спогадами про підслуховування цього дзвінка. Здебільшого у мене немає підстав сумніватися в їхніх свідченнях", - прокоментував інформацію про дзвінок до ресторану Сондленд.

Він також відповів на запитання, чи, дійсно, він розпочав розмову з президентом США з речення: "Я в Україні, і президент Зеленський любить вашу дупу".

"Звучить як щось, що я можу сказати. Це так, як ми розмовляємо з президентом Трампом", - сказав Сондленд.

Залучення Помпео

Через свідчення Сондленда на слухання тепер можуть запросити ще держсекретаря Майка Помпео.

"Ще 24 вересня секретар Помпео наказував Курту Волкеру розмовляти з Руді Джуліані", - розповів Сондленд.

Раніше прізвище Помпео ще не фігурувало у розслідуваннях.

Бізнесмен, який не хоче сидіти

Реакцію демократів на свідчення Сондленда краще за все описує обличчя керівника комітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа. Він виглядав ошелешеним відвертістю посла США в ЄС.

Під час слухань Гордон Сондленд презентував себе як звичайного американського дипломата. Проте відомо, що він є власником мережі готелів і пожертвував 1 млн доларів на інавгурацію Дональда Трампа.

Що ж спонукало пана Сондленда бути настільки відвертим на слуханнях?

"Успішний підприємець, що займається нерухомістю, не хоче сідати в тюрму за підприємця-невдаху, який займався нерухомістю", - вважає колумніст журналу The Atlantic Девід Фрам.

"Якщо Трамп дивиться зараз свій улюблений новинний канал, він, напевно, кидає в телевізор черевиками, - написав очільник американського бюро BBC Пол Данахар. - Його посол в ЄС кидає його під автобус".

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