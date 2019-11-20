"Зачинялася у туалеті та плакала". Емілія Кларк розповіла про еротичні сцени у "Грі престолів"

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Акторка Емілія Кларк, яка виконала роль Дейнеріс Таргаріен в серіалі "Гра престолів", розповіла, що відчувала серйозний стрес під час роботи над першим сезоном. Акторка говорить, що до кінця робочого дня закривалася в туалеті і плакала.

Особливо складно їй було зніматися в сценах, де потрібно було роздягатися, розповіла акторка в подкасті актора Декса Шепарда.

Велика кількість еротичних сцен в серіалі було обґрунтована сюжетом, але якби "Гру престолів" фільмували сьогодні, це був би зовсім інший серіал, вважає Кларк.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зараз в Емілії Кларк інше ставлення до еротичних сцен

Роль Дейнеріс Таргаріен дісталася Емілії Кларк, коли їй було 23 роки, і принесла їй славу.

"Я погодилася на роль, а потім мені надіслали сценарій. Я читала його і час від часу думала - ось у чому підступ", - розповідає Кларк.

"Але я тільки закінчила акторську школу і підійшла до роботи професійно", - додає вона.

"Якщо щось є в сценарії, це означає, що воно має там бути. І я додам цьому сенс. Все буде добре".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нещодавно Емілія Кларк знялася в романтичній комедії "Різдво на двох"

"До цього я тільки двічі була на знімальному майданчику, і раптом опинилася на ньому абсолютно гола, а навколо були всі ці люди. Я не знала, що мені робити", - розповіла акторка.

"Я не розуміла, що від мене треба. Я не знала, що вони хочуть і чого хочу я сама".

"Незалежно від того, були б там еротичні сцени чи ні, весь перший сезон я в будь-якому випадку нічого б не вимагала. Я думала, що не маю права вимагати щось", - каже пані Кларк.

"Що б я ні відчувала - це неправильно. Я краще поплачу в туалеті, а потім повернуся, ми дофільмуємо сцену, і все буде чудово", - згадує акторка роботу над серіалом.

За словами Кларк, після зйомок вона перестала шукати своє ім'я в пошукових системах, тому що знаходила цілі статті про еротичні сцени за її участі.

"Вони писали, яка у мене товста дупа і так далі. А я була ще майже дитиною!" - розповіла вона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Емілія Кларк та Джейсон Момоа під час прем'єри третього сезону "Гри престолів", 2013 рік

Емілію протягом першого сезону підтримував Джейсон Момоа, який грав у серіалі роль її чоловіка, жорстокого ватажка племені дотракійців.

Кларк вважає, що зараз ставлення глядачів до оголених акторів у фільмах змінюється.

Першому сезону "Гри престолів", знятому у 2009-2010 роках, вже десять років. Але акторка каже, що якби у неї була можливість заново зняти серіал, вона залишила б його таким самим.

"Дуже багато говорили зі мною про сцени, де кхалісі (героїня Кларк) оголена. Але ніхто не звернув би на це уваги, якби її не принижували на екрані. Глядач мав це побачити".

Новий фільм за участю Емілії Кларк, "Різдво на двох", нещодавно вийшов в прокат. Акторка каже, що зараз "завжди сперечається на майданчику" про необхідність еротичних сцен.

"Все дуже змінилося. Я розумію набагато більше про те, що можу собі дозволити і що мені комфортно робити, - каже пані Кларк. - Сьогодні я не погоджуюся роздягатися, якщо не розумію, що це абсолютно необхідно".

З представниками студії HBO і продюсерами "Гри престолів" зв'язалися, але вони поки не коментували заяви акторки.

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