Копирайт изображения Russian Federal Security Service

Російська ФСБ заявила про затримання в Ростовській області військовослужбовця-громадянина Росії, який нібито працював на українську військову розвідку. В Головному управлінні розвідки Міноборони кажуть, що не коментуватимуть такі заяви РФ.

"Федеральною службою безпеки Російської Федерації в місті Аксай Ростовської області за підозрою в державній зраді затримано громадянина Росії військовослужбовця Південного військового округу", - йдеться у повідомленні ФСБ.

"За наявними даними вказаний військовослужбовець, виконуючи завдання Головного управління розвідки Міноборони України, цілеспрямовано збирав секретні відомості військового характеру щодо Збройних Сил Росії, витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави", - додали у ФСБ.

Ім'я затриманого там не уточнюють.

Йому інкримінують "державну зраду".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили BBC News Україна, що не готують заяв у відповідь, оскільки не вважають повідомлення ФСБ правдивим.

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