Забрали фекальну систему, ліхтарі, рації і зброю: у якому стані Росія повернула українські кораблі

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Найбільше постраждав "Бердянськ", у якого є кілька пробоїн та пошкоджені від осколків

Колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував неофіційний звіт щодо стану трьох українських кораблів, які повернулися у середу з анексованого Росією Криму. У ньому вказується, що з суден зникла не лише зброя та рації, а й предмети побуту, такі як унітази, ліхтарі та кухонна плита.

Опублікований звіт - неофіційний. Утім, частково його підтверджують офіційні повідомлення Міноборони, а також попередні коментарі командувача ВМСУ Ігоря Воронченка.

Кораблі пізно ввечері оглянув і президент України Володимир Зеленський. Він стримано розповів, що бракує частини озброєння та обладнання, а Україна звернеться до Росії з проханням повернути все, чого не вистачає.

Що пошкоджено

"Сьогодні саме військові прокурори оглядали, фіксували та до цього часу продовжують фіксувати все, що зробила з нашими суднами "сусідка", - написав у Facebook Анатолій Матіос, який до вересня цього року очолював Головну військову прокуратуру.

В опублікованому ним звіті вказані пошкодження, які отримали катер "Бердянськ" та буксир "Яни Капу" під час конфлікту з російськими прикордонниками і військовими біля Керчі у листопаді 2018 року.

Зокрема у "Бердянська" пробита ходова рубка, машинне відділення та гальюн (туалет).

Копирайт изображения Аанатолій Матіос Image caption Частина приладів розукомплектована, частина - зникли, повідомляє Матіос

Також, відповідно до звіту, осколками пробити лівий головний двигун і пошкоджена система розпізнавання.

У буксира "Яни Капу", який зазнав тарану від значно більшого російського прикордонного корабля "Дон", пошкоджено фальшборт (борти палуби) та відсутня частина щогли.

Про бойові пошкодження катера "Нікополь" не вказується.

Що зникло

Копирайт изображения Анатолій Матіос Image caption Артустановка на "Нікополі" "видимих пошкоджень немає", йдеться у неофіційному звіті, опубілкованому Матіосом

Відповідно до документа, з обох катерів зникли всі документи, боєприпаси та стрілецька зброя (водночас на "Нікополі" "артустановка 30-мм в наявності, видимих пошкоджень немає").

З усіх трьох суден зникли радіостанції, зокрема американські радіостанції Harris (по одній - короткохвильовій, та по дві ултьракороткохвильових), а також радіостанції Motorola та ICOM.

На обох катерах відсутні станції космічного зв'язку Iridium та радіолокаційні станції Furuno.

Копирайт изображения ВМСУ

Також з "Нікполя" зникли вогнегасники, ліхтарі, аварійний буй, надувний моторний човен, акумулятори для апаратури, унітаз та плита з камбуза (кухні).

А у катера "Бердянськ" до того ж відсутні вентиляційна витяжка, проточний нагрівач і фекальна система (забезпечує відведення нечистот з гальюна).

Частина обладнання, наприклад кабелі, розетки і плафони, зникли й з буксира "Яни Капу", а всі прилади у ходовій рубці, як вказується, "відкриті та побиті". У машинному відділенні встановлено пластир з розсувним упором - вочевидь, там у буксира є пробоїна.

Матіос також повідомив, що перед прийомом від росіян дно всіх кораблів оглядали українські водолази. Журналіст Андрій Цаплієнко пояснив, що це робилося, щоб виявити можливі ушкодження та, "про всяк випадок, наявність вибухових пристроїв".

Один з моряків Андрій Ейдер підтвердив у Facebook зникнення плити для їжі та плафонів, та додав, що зникла навіть частина комплектів особистої білизни моряків.

Що говорять у Міноборони

Копирайт изображения ВМСУ Image caption Командувач ВМСУ адмірал Ігор Воронченко раніше повідомляв про те, що "росіяни їх угробили"

В офіційних повідомленнях Міноборони України пошкодження та зниклі речі з кораблів детально поки що не описуються, утім вказується, що "є інформація про те, що росіяни на згаданих захоплених кораблях демонтували деякі засоби зв'язку та навігаційне обладнання".

Утім, ще перед заходом корабельної групи в Очаків командувач ВМСУ Ігор Воронченко у коментарі 4 каналу відзначав: "Вони своїм ходом не йдуть, росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки і унітази. Так що ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян".

Копирайт изображения АрміяInform \ Міноборони України Image caption Разом з Воронченком кораблі зустрічали і члени їхніх екіпажів

А російські медіа з посиланням на свої джерела в ФСБ Росії та інших структурах, повідомляли, що Росія повернула Україні кораблі без особистої зброї моряків, боєприпасів та радіостанцій, які є "речовими доказами" у справі про нібито порушення російського кордону.

Коментар Зеленського

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Президент Зеленський відзначив, що за три місяці всі кораблі зможут повернутися до служби

Президент України Володимир Зеленський, який пізно ввечері у середу особисто оглянув повернуті кораблі, так прокоментував ситуацію: "Те, що ми побачили: справді частково не вистачає обладнання, бракує частини озброєння. Буде розслідування. Ми побачимо всі деталі".

Він наголосив, що заявив, що Україна звернеться до Росії з вимогою повернути зникле обладнання і озброєння: "Ми обов'язково звернемося до російської сторони, щоб нам повернули все, чого там немає".

Окрім того, Зеленський анонсував, що за три місяці всі три судна знову можна буде використовувати: "Ми говорили з паном Воронченком - десь три місяці і все буде на ходу".

Глава держави також поспілкувався з екіпажами суден, які їх зустрічали в Очакові.

"Я дуже радий, що наші військові катери на місці. Як і обіцяли, ми повернули і наших моряків, і катери", - відзначив Володимир Зеленський.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!