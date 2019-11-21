Забрали фекальну систему, ліхтарі, рації і зброю: у якому стані Росія повернула українські кораблі
Колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував неофіційний звіт щодо стану трьох українських кораблів, які повернулися у середу з анексованого Росією Криму. У ньому вказується, що з суден зникла не лише зброя та рації, а й предмети побуту, такі як унітази, ліхтарі та кухонна плита.
Опублікований звіт - неофіційний. Утім, частково його підтверджують офіційні повідомлення Міноборони, а також попередні коментарі командувача ВМСУ Ігоря Воронченка.
Кораблі пізно ввечері оглянув і президент України Володимир Зеленський. Він стримано розповів, що бракує частини озброєння та обладнання, а Україна звернеться до Росії з проханням повернути все, чого не вистачає.
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Що пошкоджено
"Сьогодні саме військові прокурори оглядали, фіксували та до цього часу продовжують фіксувати все, що зробила з нашими суднами "сусідка", - написав у Facebook Анатолій Матіос, який до вересня цього року очолював Головну військову прокуратуру.
В опублікованому ним звіті вказані пошкодження, які отримали катер "Бердянськ" та буксир "Яни Капу" під час конфлікту з російськими прикордонниками і військовими біля Керчі у листопаді 2018 року.
Зокрема у "Бердянська" пробита ходова рубка, машинне відділення та гальюн (туалет).
Також, відповідно до звіту, осколками пробити лівий головний двигун і пошкоджена система розпізнавання.
У буксира "Яни Капу", який зазнав тарану від значно більшого російського прикордонного корабля "Дон", пошкоджено фальшборт (борти палуби) та відсутня частина щогли.
Про бойові пошкодження катера "Нікополь" не вказується.
Що зникло
Відповідно до документа, з обох катерів зникли всі документи, боєприпаси та стрілецька зброя (водночас на "Нікополі" "артустановка 30-мм в наявності, видимих пошкоджень немає").
З усіх трьох суден зникли радіостанції, зокрема американські радіостанції Harris (по одній - короткохвильовій, та по дві ултьракороткохвильових), а також радіостанції Motorola та ICOM.
На обох катерах відсутні станції космічного зв'язку Iridium та радіолокаційні станції Furuno.
Також з "Нікполя" зникли вогнегасники, ліхтарі, аварійний буй, надувний моторний човен, акумулятори для апаратури, унітаз та плита з камбуза (кухні).
А у катера "Бердянськ" до того ж відсутні вентиляційна витяжка, проточний нагрівач і фекальна система (забезпечує відведення нечистот з гальюна).
Частина обладнання, наприклад кабелі, розетки і плафони, зникли й з буксира "Яни Капу", а всі прилади у ходовій рубці, як вказується, "відкриті та побиті". У машинному відділенні встановлено пластир з розсувним упором - вочевидь, там у буксира є пробоїна.
Матіос також повідомив, що перед прийомом від росіян дно всіх кораблів оглядали українські водолази. Журналіст Андрій Цаплієнко пояснив, що це робилося, щоб виявити можливі ушкодження та, "про всяк випадок, наявність вибухових пристроїв".
Один з моряків Андрій Ейдер підтвердив у Facebook зникнення плити для їжі та плафонів, та додав, що зникла навіть частина комплектів особистої білизни моряків.
Що говорять у Міноборони
В офіційних повідомленнях Міноборони України пошкодження та зниклі речі з кораблів детально поки що не описуються, утім вказується, що "є інформація про те, що росіяни на згаданих захоплених кораблях демонтували деякі засоби зв'язку та навігаційне обладнання".
Утім, ще перед заходом корабельної групи в Очаків командувач ВМСУ Ігор Воронченко у коментарі 4 каналу відзначав: "Вони своїм ходом не йдуть, росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки і унітази. Так що ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян".
А російські медіа з посиланням на свої джерела в ФСБ Росії та інших структурах, повідомляли, що Росія повернула Україні кораблі без особистої зброї моряків, боєприпасів та радіостанцій, які є "речовими доказами" у справі про нібито порушення російського кордону.
Коментар Зеленського
Президент України Володимир Зеленський, який пізно ввечері у середу особисто оглянув повернуті кораблі, так прокоментував ситуацію: "Те, що ми побачили: справді частково не вистачає обладнання, бракує частини озброєння. Буде розслідування. Ми побачимо всі деталі".
Він наголосив, що заявив, що Україна звернеться до Росії з вимогою повернути зникле обладнання і озброєння: "Ми обов'язково звернемося до російської сторони, щоб нам повернули все, чого там немає".
Окрім того, Зеленський анонсував, що за три місяці всі три судна знову можна буде використовувати: "Ми говорили з паном Воронченком - десь три місяці і все буде на ходу".
Глава держави також поспілкувався з екіпажами суден, які їх зустрічали в Очакові.
"Я дуже радий, що наші військові катери на місці. Як і обіцяли, ми повернули і наших моряків, і катери", - відзначив Володимир Зеленський.
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